Экономика

ТАССТАССForbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. Соответствующие данные приводит во вторник на своем сайте журнал Forbes.
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Глава Amazon разбогател за день более чем на шесть миллиардов долларов

Вести.Ruвчера в 23:50

Forbes: cостояние Безоса выросло на $6,4 млрд за день

RT на русскомвчера в 20:32

Безос стал богаче за день на $6,4 млрд

Московский Комсомолецвчера в 18:41

Глава компании Amazon за сутки разбогател на шесть миллиардов долларов

Российская газетавчера в 18:53

Глава Amazon за день разбогател на $6,4 млрд

Известиявчера в 18:54

Глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Газета.Ruвчера в 18:21

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

ТАССвчера в 18:11
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Общество

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 11 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Российская газета вчера в 17:22
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

RT на русском 00:51
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Здоровье

Уровень летальности от коронавируса на Украине достигает почти 3%

По последним данным, на Украине подтверждены 3 372 случая COVID-19, из которых 98 стали летальными, а 119 пациентов выздоровели.
Украина.ру 00:11
Общество

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

Число умерших с диагнозом "коронавирус" в США за минувшие сутки составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты.
РИА Новости вчера в 21:33
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Общество

Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:11
7
Общество

Россияне вылетели из Нью-Йорка в Россию рейсом «Аэрофлота»

Зарегистрировались 276 человек уточнили в российском генконсульстве в Нью-Йорке.
Эхо Москвы вчера в 22:04
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РБК 00:52
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Политика

Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия вчера в 11:54
4,5K
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
3,4K
Общество

В Екатеринбург прибыла гуманитарная помощь из Китая

В Екатеринбурге встретили борт с гуманитарным грузом, который очень ждут в местных больницах, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13 апреля в 07:01
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Политика

Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
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Наука

Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат

Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме.
Известия вчера в 18:07
48
Общество

Врач рассказал об опасности самодельного антисептика

"Если мы говорим о неспиртосодержащих антисептиках, содержащих хлоргексидин, то они действуют против некоторых бактерий и почти не действует против вируса", - объяснил врач.
РИА Новости вчера в 23:05
19
Общество

В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
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Общество

Четвертый кузбассовец излечился от коронавирусной инфекции

По информации оперативного штаба региона, по состоянию на 11:00 15 апреля в Кемеровской области насчитывается 19 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция".
VSE42.RU 00:26
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Происшествия

В Бурятии полицейские присвоили 14 мешков омуля

Номер один вчера в 19:45
2
Технологии

Apple открыла доступ к статистике передвижений людей при пандемии

Американская корпорация Apple в качестве помощи в борьбе с распространением коронавируса открыла доступ к навигационным данным, которые регистрируют Apple Maps, говорится в релизе на сайте корпорации.
Аргументы и Факты 00:45
3
Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
2,1K
Футбол

Сезон в Англии может возобновиться 6 июня

Футбольный сезон в Англии могут возобновить 6 июня.
Soccer.ru 13 апреля в 10:37
Общество

Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков

Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК вчера в 06:19
1,8K
Энергетика

В России снизились цены на бензин

Средняя стоимость бензина марки АИ-92 по стране снизились на четыре копейки - до 43,04 рубля за литр, марки АИ-95 - на три копейки - до 46,10 рубля.
РИА Новости вчера в 23:46
370
Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 13 апреля в 11:15
29
Футбол

Дзюба может продолжить карьеру в «Лацио»

ProstoProSport вчера в 09:06
2
Армия и оружие

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 13 апреля в 11:47
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Авто

Марка Renault сократит рынки присутствия

SpeedMe вчера в 02:18
2
Общество

Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:15
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Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» рассказала, что стало с проектом

Актриса сериала «Корни» и участница проекта «Уральские пельмени» на СТС Ксения Корнева рассказала в интервью 7Дням.ru о своем дебюте в сериалах, о том, чем отличается работа актрисы в кино и комедийном шоу.
7Дней.ру 13 апреля в 09:00
1
Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
312
Кино

Как проходили съемки «Зулейха открывает глаза»

По сюжету фильма «Зулейха открывает глаза» территория Казанского Кремля была точкой отправки на каторжные работы.
Вести Татарстан вчера в 15:45
433
Экономика

Социолог заявил о риске снижения турпотока в Крым на 55% из-за вируса

Осенью 2019 года очень большое количество жителей Крыма высказывали удовлетворенность своей жизнью, рассказал социолог.
РБК 00:30
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд.
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