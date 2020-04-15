Экономика
ТАССForbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. Соответствующие данные приводит во вторник на своем сайте журнал Forbes.
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Глава компании Amazon за сутки разбогател на шесть миллиардов долларов
Российская газетавчера в 18:53
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Общество
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 11 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Российская газета вчера в 17:22
Общество
Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
RT на русском 00:51
Здоровье
Уровень летальности от коронавируса на Украине достигает почти 3%
По последним данным, на Украине подтверждены 3 372 случая COVID-19, из которых 98 стали летальными, а 119 пациентов выздоровели.
Украина.ру 00:11
Общество
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
Число умерших с диагнозом "коронавирус" в США за минувшие сутки составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:11
Общество
Россияне вылетели из Нью-Йорка в Россию рейсом «Аэрофлота»
Зарегистрировались 276 человек уточнили в российском генконсульстве в Нью-Йорке.
Эхо Москвы вчера в 22:04
Политика
Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия вчера в 11:54
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
В Екатеринбург прибыла гуманитарная помощь из Китая
В Екатеринбурге встретили борт с гуманитарным грузом, который очень ждут в местных больницах, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13 апреля в 07:01
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
Наука
Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат
Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме.
Известия вчера в 18:07
Общество
Врач рассказал об опасности самодельного антисептика
"Если мы говорим о неспиртосодержащих антисептиках, содержащих хлоргексидин, то они действуют против некоторых бактерий и почти не действует против вируса", - объяснил врач.
РИА Новости вчера в 23:05
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Общество
Четвертый кузбассовец излечился от коронавирусной инфекции
По информации оперативного штаба региона, по состоянию на 11:00 15 апреля в Кемеровской области насчитывается 19 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция".
VSE42.RU 00:26
Происшествия
В Бурятии полицейские присвоили 14 мешков омуля
Номер один вчера в 19:45
Технологии
Apple открыла доступ к статистике передвижений людей при пандемии
Американская корпорация Apple в качестве помощи в борьбе с распространением коронавируса открыла доступ к навигационным данным, которые регистрируют Apple Maps, говорится в релизе на сайте корпорации.
Аргументы и Факты 00:45
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Футбол
Сезон в Англии может возобновиться 6 июня
Футбольный сезон в Англии могут возобновить 6 июня.
Soccer.ru 13 апреля в 10:37
Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК вчера в 06:19
Энергетика
В России снизились цены на бензин
Средняя стоимость бензина марки АИ-92 по стране снизились на четыре копейки - до 43,04 рубля за литр, марки АИ-95 - на три копейки - до 46,10 рубля.
РИА Новости вчера в 23:46
Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 13 апреля в 11:15
Футбол
Дзюба может продолжить карьеру в «Лацио»
ProstoProSport вчера в 09:06
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 13 апреля в 11:47
Авто
Марка Renault сократит рынки присутствия
SpeedMe вчера в 02:18
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» рассказала, что стало с проектом
Актриса сериала «Корни» и участница проекта «Уральские пельмени» на СТС Ксения Корнева рассказала в интервью 7Дням.ru о своем дебюте в сериалах, о том, чем отличается работа актрисы в кино и комедийном шоу.
7Дней.ру 13 апреля в 09:00
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Кино
Как проходили съемки «Зулейха открывает глаза»
По сюжету фильма «Зулейха открывает глаза» территория Казанского Кремля была точкой отправки на каторжные работы.
Вести Татарстан вчера в 15:45
Экономика
Социолог заявил о риске снижения турпотока в Крым на 55% из-за вируса
Осенью 2019 года очень большое количество жителей Крыма высказывали удовлетворенность своей жизнью, рассказал социолог.
РБК 00:30