Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. Соответствующие данные приводит во вторник на своем сайте журнал Forbes.

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Общество В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей Число умерших с диагнозом "коронавирус" в США за минувшие сутки составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты. 144

Интернет В Роскачестве рассказали о рисках при установке мобильных приложений Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве рекомендовали пользователям ноутбуков и смартфонов заклеивать камеру и микрофон на своих гаджетах в то время, когда они не используются. 1

Политика Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 апреля, заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 250

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 24 тысячи Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России составляет 24 490.

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4K

Общество В Подмосковье уточнили порядок оформления пропусков для передвижения РИА Новости / Нина Зотина Власти Московской области разъяснили порядок оформления цифровых пропусков для передвижения на территории региона. 144

Энергетика СМИ США рассказали о «нефтяной ловушке» для Трампа Американское издание The American Conservative распространило информацию, согласно которой недавнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти загнало главу Белого дома Дональда Трампа в «ловушку».

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по российским инфраструктурным объектам в случае широкомасштабного наступления России. 2,1K

Энергетика В России зафиксировали снижение цен на бензин На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса. 2,3K

Политика Макрон рассчитывает на поддержку Путиным инициативы о прекращении огня Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает на поддержку российским лидером Владимиром Путиным инициативы о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса.

Происшествия В Свердловской области впервые выявили коронавирус у врача Диагноз "коронавирусная инфекция" впервые был поставлен врачу в Свердловской области, сообщили ТАСС в региональном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией во вторник. 1

Общество Советская «Мечта» восхитила и покорила сердца поляков Моравецкий встречает "Мечту" Канцелярия премьера Польши Прибытие советского транспортника Ан-225 "Мечта" (" Мрія"), самого большого и грузоподъемного самолета в мире за всю историю авиации, в варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена с грузом медицинских средств и оборудования из Китая вызвало восторг поляков. 67

Общество В России в период самоизоляции выросли продажи водки Москва, 15 апреля 2020, 10:20 — REGNUM В России за первую неделю обязательной самоизоляции выросли темпы роста водки, сообщили ТАСС в исследовательской компании Nielsen. 6

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 339

Экономика «Закон Яровой» готовят к карантину Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции. 4