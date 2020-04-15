Экономика
ТАССForbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. Соответствующие данные приводит во вторник на своем сайте журнал Forbes.
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Авто
Китайцам раздадут деньги на покупку новых автомобилей
Возможно, желание посетить родных или совершить небольшое путешествие после длительного карантина тоже будет мотивировать граждан на покупку автомобиля, предположили в ассоциации.
Российская газета 05:03
Экономика
Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Lenta.ru 09:18
Политика
На Украине допустили нанесение ракетного удара по России
Украина может нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня «Ольха», заявил Директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман.
Известия вчера в 19:39
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 06:06
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Происшествия
В СК Башкирии рассказали о проверке в РКБ имени Куватова
По сообщению пресс-службы ведомства, врачи через СМИ обратились в правоохранительные органы республики, сообщив о том, что руководство данного медучреждения не принимает своевременных мер по предупреждению распространения коронавируса среди сотрудников больницы.
REGNUM 05:19
Общество
Шнуров заявил, что слова о его заражении коронавирусом были шуткой
Российский шоумен Сергей Шнуров уточнил ранее прозвучавшую информацию о том, что музыкант "болен коронавирусом".
Российская газета 09:25
Общество
Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК 07:46
Политика
В США обвинили Россию в кризисе американского здравоохранения
Недавно Госдепартамент обвинил Россию в том, что созданы тысячи аккаунтов, которые штампуют дезинформацию, что пандемию спровоцировали американские вирусологи.
Вести.Ru вчера в 17:39
Культура
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 30 долларов впервые с 3 апреля
За торговую сессию стоимость июньского фьючерса снизилась на 5,5%. Цена марки WTI находится на отметке 21 доллар 14 центов за бочку, снижение за сессию составило почти 6%, передаёт РЕН ТВ.
Говорит Москва вчера в 11:43
Политика
«Медуза»: РИА «Новости» по приказу Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьера к ИВЛ
РИА «Новости» по приказу главного редактора телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьер-министра Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Медиазона 08:00
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая.
RT на русском 07:19
Общество
ВОЗ предупредила о росте числа зараженных коронавирусом в России
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусом, на этой неделе прирост новых случаев продолжится.
ФАН 09:07
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 104
Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области выросло до 104.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 03:37
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
Подпись Трампа появится на чеках с госпомощью в связи с пандемией
Министерство финансов США распорядилось разместить факсимиле подписи президента США Дональда Трампа на всех чеках, которые оно будет высылать в рамках программы финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 08:46
Общество
Американское СМИ рассказало о «нефтяной ловушке» для Трампа
Недавнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти загнало президента США Дональда Трампа в ловушку, пишет журнал The American Conservative.
РИА Новости 02:31
Политика
Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны
Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон о переносе памятной даты в честь окончания Второй мировой войны.
Политсовет вчера в 07:05
Транспорт
В Думе исключили штрафы по камерам для машин без пропусков в Москве
Источник газеты в правительстве Москвы рассказал, что водителей без документа собираются штрафовать за каждый проезд под камерой.
РБК 09:24
Общество
Семьи Дагестана получат 5 тысяч рублей на детей до трех лет
В Дагестане начнут выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет.
Mirmol.ru вчера в 03:24
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
Происшествия
Жительница Кузбасса «замаскировала» запой под карантин
Кузбасская полиция возбудила административное дело в отношении 39-летней жительницы поселка Ижморский, пытавшейся попасть на карантин из-за прогулов.
Российская газета 07:34
Экономика
Второй пакет мер по поддержки бизнеса одобрен на комитете облдумы
В ходе обсуждения пакет мер внефракционный депутат Иван Чепрасов выразил скепсис, заявив, что в части прощения налога арендодателям "никто ничего не получит".
Взгляд-инфо 09:29
Здоровье
23-летняя пензячка боится заразиться коронавирусом в КИМе
ПензаИнформ 04:28
Культура
Онлайн-кинотеатр ivi запустил документальное реалити «Изоляция»
Очередной проект запустил онлайн-кинотеатр ivi. Это документальное реалити-шоу под названием "Изоляция".
Российская газета 04:50