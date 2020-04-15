Экономика
ТАССForbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. Соответствующие данные приводит во вторник на своем сайте журнал Forbes.
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Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
Коммерсантъ вчера в 22:37
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке налоговой отсрочки
Сервис по проверке возможности получения налоговой отсрочки из-за коронавируса был запущен Федеральной налоговой службой (ФНС).
News.ru 07:50
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Политика
Ветераны попросили Путина перенести парад Победы
Коммерсантъ 07:21
Общество
Доктор Комаровский рассказал о риске заражения коронавирусом
Знаменитый врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему не все люди заражаются COVID-19 после тесного контакта с больными.
Волга-Медиа вчера в 22:18
Наука
У летучих мышей нашли шесть новых коронавирусов
Вести.Ru вчера в 07:54
Космос
Новые изображения Солнца показывают ранее неизвестные плазменные нити
Новые изображения в высоком разрешении показывают магнитные нити шириной до 500 километров, внутри которых течет плазма.
Машины и Механизмы 13 апреля в 06:29
Происшествия
Украинский военный погиб при взрыве миномета на учениях
По предварительной информации, 14 апреля во время плановых учебных стрельб на одном из военных полигонов в Донецкой области произошел взрыв 82-миллиметрового миномета.
РБК вчера в 13:33
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Происшествия
Жительница Кузбасса пыталась прикрыть запой карантином
В Кемеровской области 39-летняя жительница Ижморского района попросилась на карантин, чтобы не потерять работу после нескольких дней запоя, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 06:53
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
Общество
Коронавирус зафиксирован в 19 районах Нижегородской области
Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы в 19 районах Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н вчера в 08:15
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Происшествия
Число заразившихся коронавирусом в Ростовской области превысило 100
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 6 за последние сутки, передает 15 апреля пресс-служба областной администрации.
ИА Красная Весна 03:48
Технологии
Western Digital преднамеренно ухудшила некоторые модели HDD семейства RED
Увы, в технических спецификациях и рекламных листовках ряда моделей семейства RED компания Western Digital просто перестала упоминать о наличии SMR.
3DNews 04:58
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ при зарплате не выше двух МРОТ
Группа депутатов Госдумы предложила снизить налоговую нагрузку на россиян, освободив от уплаты подоходного налога (НДФЛ) тех из них, чей месячный доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда.
Наша версия 06:04
Армия и оружие
Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси
Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
Здоровье
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Нулевым пациентом в России стал мужчина средних лет по фамилии Субботин, который прилетел в Москву из Милана.
Lenta.ru 05:54
Общество
Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом
Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 06:52
Энергетика
Цена российской нефти Urals опустилась ниже 20 долларов за баррель
Средняя цена российской нефтяной смеси Urals в период с 15 марта по 14 апреля 2020 года составила чуть больше 19 долларов за баррель.
Российская газета 07:09
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Финансы
Рубль в ходе торгов слабеет к доллару и евро
Курс евро поднялся почти на 50 копеек и оказался на отметке 80,6575 рубля, свидетельствуют данные биржи.
Росбалт 03:50
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Общество
Доктор Мясников станет главным спикером штаба по коронавирусу
Как сообщается, врач и телеведущий станет официальным представителем штаба и как главный спикер организации будет информировать россиян об угрозе коронавируса.
Lenta.ru 07:14
Политика
В Москве может появиться станция метро «Маршала Конева»
Общественный совет при Минобороны РФ предложил переименовать станцию московского метро «Пражская» в станцию «Маршала Конева».
Московский Комсомолец вчера в 12:19
Кино
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Футбол
«Армавир» снялся с первенства ФНЛ
Президент «Армавира» Валентин Климко объявил о снятии клуба с первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
RT на русском 04:02