Экономика
REGNUMForbes: самый богатый человек мира увеличил свой капитал на $6,4 млрд
Лос-Анджелес, США, 15 апреля 2020, 02:07 — REGNUM Рекордный рост стоимости акций американской корпорации Amazon привел к увеличению на $6 млрд состояния ее руководителя, самого богатого на планете человека Джеффа Безоса, 14 апреля сообщает журнал Forbes.
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Политика
Российские ветераны просят перенести Парад Победы
Вести.Ru 08:50
Происшествия
Жительница Кузбасса пыталась прикрыть запой карантином
В Кемеровской области 39-летняя жительница Ижморского района попросилась на карантин, чтобы не потерять работу после нескольких дней запоя, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 06:53
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Хоккей
Экс-тренер сборной Канады по хоккею возглавил «Автомобилист»
Как сообщается на официальном сайте клуба, новым наставником назначен бывший главный тренер сборной Канады Билл Питерс, контракт с которым подписан на два года.
RT на русском 07:50
Политика
В Крыму за подготовку терактов задержали разведчиков Украины
ФСБ пресекла в Крыму планы Главного управления разведки Минобороны Украины организовать и совершить несколько диверсионно-террористических актов.
Российская газета 08:46
Наука
В Канаде вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат
Канадские ученые из Университета Альберты обнаружили препарат, блокирующий размножение коронавируса COVID-19.
МонаВиста 06:09
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
Общество
В Москве оштрафовали владелицу салона красоты за работу в карантин
В понедельник по аналогичному делу суд впервые оштрафовал индивидуального предпринимателя, также на 50 тысяч рублей.
РИА Новости 06:36
Здоровье
Андрей Бочаров настоятельно просит волгоградцев оставаться дома
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в очередной раз попросил жителей региона оставаться дома.
Волгоград Онлайн 06:59
Здоровье
Российский священник рассказал о травле европейцев в Китае
Российский священник рассказал о травле европейцев в китайском Шэньчжэне (провинция Гуандун).
Lenta.ru 07:04
Здоровье
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Общество
Уткин вызвал Соловьева на баттл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный баттл.
Газета.Ru 04:23
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки
Из-за чего ввели пропуска Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что цифровые документы ввели из-за того, что москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности.
РИА Новости 05:59
Общество
В Вязьме у 50 человек из дома-интерната подтвердили коронавирус
В Смоленской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 50 из них у обитателей дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает региональный оперативный штаб.
РИА Новости 07:22
Происшествия
В Пензенской области коронавирус выявлен у младенца
Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у трех детей в Пензенской области, одному из них - один месяц.
ТАСС 04:33
Футбол
«Армавир» снялся с первенства ФНЛ
Президент «Армавира» Валентин Климко объявил о снятии клуба с первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
RT на русском 04:02
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 13 апреля в 08:42
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Общество
Малый и средний бизнес Петербурга освободили от арендной платы
Депутаты законодательного собрания Петербурга в первом чтении приняли законопроект «Об освобождении от внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов».
Карповка 06:30
Происшествия
В Поморье задержан подозреваемый в убийстве трех женщин
В поселке Октябрьский Архангельской области задержан 27-летний местный житель, который признался в убийстве трех женщин в областном центре.
Российская газета 06:32
Экономика
Лукашенко призвал Путина пересмотреть цены на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ.
Рамблер вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ
Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:20
Шоу-бизнес
Брэд Питт отремонтировал дом своей визажистке
В качестве своей напарницы Питт выбрал свою визажистку по имени Джин Блэк, с которой его связывает давняя многолетняя дружба.
Bimru.ru вчера в 09:30
Игры
Sony бесплатно раздаст Journey и сборник Uncharted
Ранее NEWS.ru рассказал, что Ubisoft продолжает бесплатно раздавать игры ради поощрения самоизоляции во время пандемии COVID-19.
News.ru 06:20
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Здоровье
В Алтайском крае на коронавирус обследовано больше 10 тысяч человек
Из стационара уже выписали троих. На новую коронавирусную инфекцию обследовано 10 446 человек, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Вести Алтай вчера в 11:12
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Гаджеты
Honor представил линейку доступных флагманов Honor 30
Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку доступных флагманов Honor 30.
News.ru 07:38
Общество
Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом
Пандемия нового коронавируса не обошла стороной и российского музыканта, актера и предпринимателя Сергея Шнурова, фронтмена группировки "Ленинград".
Российская газета 08:18