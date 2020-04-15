Лос-Анджелес, США, 15 апреля 2020, 02:07 — REGNUM Рекордный рост стоимости акций американской корпорации Amazon привел к увеличению на $6 млрд состояния ее руководителя, самого богатого на планете человека Джеффа Безоса, 14 апреля сообщает журнал Forbes.

Forbes: самый богатый человек мира увеличил свой капитал на $6,4 млрд

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