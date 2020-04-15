Экономика

ТАССТАССForbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. Соответствующие данные приводит во вторник на своем сайте журнал Forbes.
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#проденьги: Джефф Безос стал богаче на $6,4 млрд за один день

РБК06:35

Рекорд во время пандемии: состояние самого богатого человека мира выросло почти на $6,5 млрд за день

Forbes02:14

Глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Газета.Ruвчера в 18:21

Forbes: cостояние Безоса выросло на $6,4 млрд за день

RT на русскомвчера в 20:32

Глава Amazon за день разбогател на $6,4 млрд

Известиявчера в 18:54

Глава Amazon разбогател за день более чем на шесть миллиардов долларов

Вести.Ruвчера в 23:50

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

ТАССвчера в 18:11
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
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Общество

В США за сутки умерло рекордное число людей с коронавирусом

В США за сутки скончались 2 тысячи 228 человек, этот показатель стал рекордным с начала эпидемии, сообщил Университет Джонса Хопкинса.
MOS.news вчера в 22:32
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Общество

Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
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Происшествия

СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»

Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM 07:13
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Политика

В Москве может появиться станция метро «Маршала Конева»

Общественный совет при Минобороны РФ предложил переименовать станцию московского метро «Пражская» в станцию «Маршала Конева».
Московский Комсомолец вчера в 12:19
Политика

В Кремле отреагировали на статью NYT о Путине и дезинформации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 15 апреля, рассказал журналистам, как в Кремле восприняли статью газеты The New York Times об организованной системе распространения недостоверной информации в России.
Известия 06:27
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Общество

На пациентов с COVID-19 в Мурманской области наденут трекер-браслеты

На пациентов с коронавирусной инфекцией в Мурманской области наденут трекер-браслеты, правительство выделило на их закупку 1,5 млн рублей.
Газета.Ru 05:15
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Гаджеты

Huawei представила камерофоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ с 5G

Суббренд Huawei, Honor, анонсировал флагманскую серию смартфонов Honor 30, в которую вошло три гаджета Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+.
MobiDevices 06:23
Общество

В Смоленской области стало больше больных коронавирусом

В Гагаринском районе – по-прежнему 5, в Рославльском – 2, а в Десногорске и Ярцеве – по 1. Всего по Смоленской области под медицинским наблюдением находится 1378 человек, из них 1294 в режиме самоизоляции, 84 в условиях изоляции в специализированных медицинских учреждениях; у 826 медицинское наблюдение снято.
Рабочий путь (г. Смоленск) 12 апреля в 08:22
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Общество

Смольный назвал системообразующие предприятия Петербурга

Neva.Today 07:05
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Политика

Решение США наносит серьезный урон ВОЗ, заявил постпред России при ООН

Решение США остановить финансирование ВОЗ наносит серьезный урон международной организации, играющей ведущую роль в борьбе с COVID-19, заявил журналистам постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
РИА Новости 07:08
Энергетика

МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
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Общество

Ветераны попросили Путина о переносе парада Победы

Российские ветеранские организации обратились к главе государства Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на другую дату.
Общественная служба новостей 07:15
Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

Lenta.ru 03:51
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Здоровье

На Среднем Урале число случаев заражения коронавирусом превысило сотню

Среди новых заразившихся — жители Екатеринбурга, Полевского, Заречного, Каменского района и Белоярского района Вирус подхватили жители Москвы и Челябинской области, находящиеся на Среднем Урале.
REGNUM 03:44
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Здоровье

Количество тяжелых больных в Ивановской области увеличивается

По данным на 15 апреля в Ивановской области официально зарегистрирован 121 больной новой коронавирусной инфекцией с подтвержденными диагнозами.
Частник.Ru 05:12
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Общество

Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан

Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции, и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:20
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Здоровье

Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю

Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости вчера в 06:24
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Общество

Аудитория Рунета в 2020 году пробьет планку в 100 млн пользователей

По данным Mediascope, в феврале 2020 года аудитория Рунета достигла 96,7 млн человек - 79% населения страны (это те пользователи, которые пользуются интернетом хотя бы раз в месяц).
Российская газета 05:19
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Нулевым пациентом в России стал мужчина средних лет по фамилии Субботин, который прилетел в Москву из Милана.
Lenta.ru 05:54
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Происшествия

Волонтера привлекли к суду за проход по детской площадке

Дорога Дианы Максимихиной пролегала через детскую площадку, расположенную в саду.
Московский Комсомолец 06:44
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Общество

В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ОГЭ

Сдача Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году может пройти в период с 8 июня по 31 июля.
Известия 04:49
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Футбол

Кержаков рассказал об игре против Месси

В среду, 15 апреля, рекордсмен сборной России по голам – Александр Кержаков вспомнил об игре в чемпионате Испании.
ГЛАС.RU 06:52
Армия и оружие

США показали возможности F-35 перед военными РФ в Сирии

Международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовали снимки испытаний истребителя пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии.
Военное дело вчера в 06:55
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Общество

Уткин вызвал Соловьева на батл и заявил о желании унизить его

Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный батл.
Газета.Ru 04:23
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Шоу-бизнес

Двойняшки Аллы Пугачевой растрогали маму до слез в день ее 71-летия

Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео, как их общие дети Гарри и Лиза поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения.
Летидор 04:24
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
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Политика

Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с коронавирусом

В парламент Крыма поступило видеообращение от норвежского политика, главы общественной организации "Народная дипломатия - Норвегия" Хендрика Вебера, который желает жителям полуострова стойко перенести невзгоды, связанные с коронавирусом.
Российская газета 03:53
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Общество

Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области

Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 05:35
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Экономика

Ритейлеры увеличили объем утилизации продуктов после снижения ажиотажного спроса

Ритейлерам пришлось увеличить объем утилизации продуктов, которые закупались в марте для покрытия ажиотажного спроса, сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
Коммерсантъ 04:45
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд.
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