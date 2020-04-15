Экономика
ТАССForbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. Соответствующие данные приводит во вторник на своем сайте журнал Forbes.
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Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Экономика
Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости 09:41
Общество
Собянин пообещал усилить контроль за наличием пропусков
Контроль за наличием у жителей Москвы цифровых пропусков будет усилен, пообещал мэр столицы Сергей Собянин.
Lenta.ru 11:07
Энергетика
Цена на нефть Urals снизилась до $16,71
На 14 апреля стоимость нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе снизилась по сравнению с данными на 9 апреля на $3,59, таким образом, цена составила $16,71 за баррель, несмотря на заключение сделки ОПЕК+.
ТАСС 05:27
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Гаджеты
Huawei представила камерофоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ с 5G
Honor, бренд китайской организации Huawei, представил флагманские модели Honor 30.
ToDay News Ufa 09:20
Транспорт
На въездах в Москву и в метро образовались большие пробки
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал очереди на вход в московское метро, которые образовались утром 15 апреля из-за внедрения системы пропусков для передвижения по городу.
Коммерсантъ 04:25
Экономика
Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат
Москва, 15 апреля 2020, 12:13 — REGNUM Банки в подавляющем большинстве случаев отказывают предприятиям в выдаче беспроцентных кредитов на выплаты сотрудникам.
REGNUM 05:13
Футбол
Канчельскис возглавил рейтинг лучших россиян в АПЛ
Известный спортивный канал beIN Sports опубликовал рейтинг лучших российских игроков, которые выступали в Английской Премьер-лиге.
Vprognoze.ru 04:36
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
Экономика
Ритейлеры потеряли 1,4 млрд рублей на утилизации портящихся продуктов
Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко сообщил, что у ритейлеров образовался избыток скоропортящихся продуктов с истекающим сроком годности, дополнительные расходы на утилизацию которых в марте составили почти 1,4 млрд рублей.
Давыдов.Индекс 06:27
Здоровье
США могут продлить социальное дистанцирование до 2022 года
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на СNN, в США вероятно будут продлены такие меры социального дистанцирования, как закрытие школ и домашний карантин аж до 2022.
ToDay News Ufa 07:13
Энергетика
Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Гаджеты
Apple представила дешевый iPhone SE
«Дешевый» iPhone имеет стеклянный корпус с рамкой из металла, который защищен от воды и пыли.
Lenta.ru 11:09
Общество
Количество заражённых коронавирусом в мире превысило 2 млн
По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заражённых коронавирусом в мире превысило 2 млн.
Эхо Москвы 10:31
Энергетика
Мировой спрос на нефть обрушится до уровня 1995 года
До конца апреля мировой спрос на нефть может уменьшиться до уровня 1995 года – такой прогноз дало Международное энергетическое агентство, исходя из темпов заполнения хранилищ.
Ruposters.ru 10:36
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Финансы
ЦБ зафиксировал рост наличных денег в обращении
ЦБ РФ снизил прогноз структурного профицита ликвидности по итогам 2020 года с 3, 4 – 3,9 триллиона до 2, 1 – 2,7 триллиона руб. Это связано с количеством наличных денег в обращении, временную приостановку Центробанком отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на Мосбирже в рамках бюджетного правила, и приостановку Центробанком покупки золота.
Вести.Ru 10:56
Хоккей
Билл Питерс стал главным тренером «Автомобилиста»
Екатеринбургский «Автомобилист» возглавил бывший тренер сборной Канады по хоккею Билл Питерс. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 08:25
Здоровье
На Кубани выявили 24 новых случая заражения коронавирусом
В среду, 15 апреля оперштаб сообщил о 24 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Краснодарского края.
Kursk.com 04:14
Экономика
НДФЛ предложили отменить для россиян с низким доходом
Подоходный налог в 13% предложили отменить депутаты Госдумы для россиян, которые имеют низкий доход.
Политика Сегодня вчера в 22:34
Здоровье
Врио главы Коми объяснил отсутствие выздоровевших от коронавируса
На сегодня в Коми считается выздоровевшим от коронавируса только один человек. Речь о студенте, который первым был выявлен в регионе.
SM News 10:39