Экономика

ТАССТАССForbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. Соответствующие данные приводит во вторник на своем сайте журнал Forbes.
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#проденьги: Джефф Безос стал богаче на $6,4 млрд за один день

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Рекорд во время пандемии: состояние самого богатого человека мира выросло почти на $6,5 млрд за день

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Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

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Forbes: cостояние Безоса выросло на $6,4 млрд за день

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Глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Газета.Ruвчера в 18:21

Глава Amazon разбогател за день более чем на шесть миллиардов долларов

Вести.Ruвчера в 23:50
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
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Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат

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В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

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Газета.Ru 08:17
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В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса

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Экономика

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США могут продлить социальное дистанцирование до 2022 года

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на СNN, в США вероятно будут продлены такие меры социального дистанцирования, как закрытие школ и домашний карантин аж до 2022.
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Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка

В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
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Россиянам предложили раздать деньги просто так

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Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников

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НДФЛ предложили отменить для россиян с низким доходом

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На сегодня в Коми считается выздоровевшим от коронавируса только один человек. Речь о студенте, который первым был выявлен в регионе.
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд.
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