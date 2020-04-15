Экономика
ТАССForbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. Соответствующие данные приводит во вторник на своем сайте журнал Forbes.
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Здоровье
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Армия и оружие
Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси
Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Кино
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Общество
Парламент Петербурга одобрил заморозку арендной платы для бизнеса
Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении губернаторский законопроект о "заморозке" арендной платы на городскую недвижимость для бизнесменов.
DP.RU 05:25
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры по борьбе с вирусом
Для остановки распространения коронавируса нужны экстраординарные меры, заявил Владимир Путин во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией.
РИА Новости вчера в 10:26
Армия и оружие
Т-90М «Прорыв» эксперты назвали самым защищенным российским танком
Российские эксперты назвали Т-90М «Прорыв» самым защищенным танком ВС РФ.
Дни24 05:16
Происшествия
В Архангельске задержан подозреваемый в убийстве трех женщин
В областном центре задержан подозреваемый, совершивший поджог квартиры на улице Гагарина, 12, где позже были обнаружены тела трех женщин.
Двина Сегодня 02:54
Общество
Во Владимирской области выросло число заболевших коронавирусом
По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки на территории региона выявлено 13 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 13 апреля в 03:23
Здоровье
Темпы распространения коронавируса в России оценили
Бурных темпов распространения коронавирусной инфекции на территории России удалось избежать, скорее всего, оно продолжится на нынешнем уровне.
Lenta.ru 05:24
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
RT на русском 02:55
Армия и оружие
Войска Сарраджа заняли побережье Ливии от Триполи до границы с Тунисом
Вести.Ru 13 апреля в 18:35
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Общество
Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции
Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
Общество
В Тульской области подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом
Тула, 15 апреля 2020, 10:47 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, два человека выздоровели.
REGNUM 03:47
Происшествия
Миномет взорвался на учениях в Донецкой области
Газета.Ru вчера в 12:29
Общество
В Петербург рейсом из Нью-Йорка доставят 59 российских граждан
Рейс Нью-Йорк — Санкт-Петербург — Москва вылетел из аэропорта имени Джона Кеннеди в 03:27 мск.
REGNUM 01:34
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о нападениях на пациентов с коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что в палатах российских больниц происходят столкновения между пациентами с подтвержденным коронавирусом и больными с другими диагнозами.
Народные новости 03:09
Экономика
Бывший первый зампред ВТБ Олюнин стал президентом банка «Восточный»
Бывший первый зампредседателя ВТБ Дмитрий Олюнин назначен президентом банка "Восточный". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Восточного".
ТАСС 04:11
Общество
Названы регионы РФ с новыми случаями заражения коронавирусом
За истекшие сутки в 65 регионах РФ были выявлены 3388 случаев заражения коронавирусом COVID-2019.
Московский Комсомолец 05:39
Происшествия
В Петербурге скончался пятый пациент с коронавирусом
Как стало известно в среду, 15 апреля, накануне в Петербурге умер пятый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
Форпост Северо-Запад 05:28
Авто
Американцы бьются на аукционе за Lada Niva с минимальным пробегом
На аукцион Copart выставлен лот - Lada Niva 1981 года выпуска с минимальным тюнингом и без следов коррозии.
Российская газета вчера в 08:05
Технологии
Apple открыла доступ к статистике передвижений людей во время пандемии
Американская корпорация Apple в целях помощи в борьбе с коронавирусом открыла доступ к навигационным данным, регистрируемым Apple Maps (картами Apple).
ТАСС вчера в 23:12
Общество
Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
В Пензе умерла вторая пациентка с коронавирусом
Находившаяся две недели в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких 50-летняя пациентка с коронавирусом скончалась в Пензе, это вторая жертва, сообщила в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 04:05