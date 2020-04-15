Экономика
ТАССForbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. Соответствующие данные приводит во вторник на своем сайте журнал Forbes.
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Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Экономика
Путин обратился к нации в четвертый раз. Кратко в тезисах
Путин перед совещанием с министрами вновь обратился к народу. Приводим самое важное в тезисах.
ИА Клерк.Ру 09:21
Общество
Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу
Исключение было сделано для рейсов, организованных для возвращения россиян домой из-за границы, а также отдельных полетов по поручению правительства.
РБК 08:53
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Ведомости 11:35
Гаджеты
Huawei представила камерофоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ с 5G
Honor, бренд китайской организации Huawei, представил флагманские модели Honor 30.
ToDay News Ufa 09:20
Общество
Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой
Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.
РИА Новости 09:10
Политика
В Крыму исключили национализацию принадлежащих иностранцам земель
Никакой национализации крымских земельных участков, принадлежащих иностранцам, осуществляться не будет, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
РИА Новости 00:43
Общество
Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
Политика
Кремль изучит просьбу ветеранских организаций перенести парад Победы
RT на русском 11:13
Общество
Смольный планирует освободить часть бизнеса от арендных платежей
Губернатор Петербурга Александр Беглов направил на рассмотрение городского парламента законопроект об освобождении от арендной платы отдельных категорий субъектов малого и среднего бизнеса.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:54
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Технологии
«Росатом» приступил к стерилизации систем отбора проб на COVID-19
Предприятие в мае планирует выйти на показатель в 300 тыс. операций АО "Стерион" (находится под управлением АО "Русатом Хэлскеа", ГК "Росатом") приступило к стерилизации медицинских транспортных систем, необходимых для тестирования на наличие вируса COVID-19.
Правда УрФО 10:20
Шоу-бизнес
Дана Борисова пожаловалась на травлю со стороны соседей
Суть событий 11:28
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:15
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Общество
Главврач больницы в Коммунарке излечился от коронавируса
Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что вылечился от коронавируса и начал полноценно работать.
РИАМО 02:14
Общество
Дипломаты США сообщали о проблемах в лаборатории в Ухане до пандемии
В издании отмечают, что сотрудники посольства Соединенных Штатов направили в Вашингтон два дипломатические депеши, узнав о происходящем в уханьской лаборатории.
RuNews24.ru вчера в 19:12
Технологии
Apple открыла доступ к статистике передвижений людей во время пандемии
Американская корпорация Apple в целях помощи в борьбе с коронавирусом открыла доступ к навигационным данным, регистрируемым Apple Maps (картами Apple).
ТАСС вчера в 23:12
Финансы
Курс доллара превысил 75 рублей
По состоянию на 18:20 мск курс доллара вырос на 2,08 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 75,08 руб. Курс евро увеличился на 1,67 руб. и составил 81,83 руб. 15 апреля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $28 за баррель.
Rambler News Service 11:34
Армия и оружие
В Твери военные проведут спецобработку вагонзавода
На предприятии проведут специальную обработку объектов и прилегающей территории, обеззараживание цехов, складов и технологических площадей.
Афанасий-бизнес 03:06
Общество
Ищущих работу россиян предупредили о мошенниках
Новую мошенническую схему придумали преступники в России, они используют повышенный спрос на дистанционную работу.
Вестник Кавказа 10:33
Экономика
В России могут отменить НДФЛ для россиян с низким доходом
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, сенатор Сергей Леонов, депутаты Борис Пайкин, Дмитрий Свищев, Ярослав Нилов и Алексей Диденко выразили идею отмены налога в 13% у россиян, чей доход в месяц меньше, чем два минимальных размера оплаты труда (МРОТ), пишут «Известия».
Deita.ru 11:15
Экономика
Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
«В ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса», - написал мэр.
Информационный центр Правительства Москвы 10:31
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Экономика
Ростуризм оценил ущерб отрасли в 1,5 трлн рублей из-за коронавируса
Недополученные доходы туристической сферы из-за коронавируса в первом полугодии 2020 года оцениваются в 1,5 трлн рублей.
Известия 11:00