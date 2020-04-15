Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. Соответствующие данные приводит во вторник на своем сайте журнал Forbes.

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Политика ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму «На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ. 1K

Экономика Путин обратился к нации в четвертый раз. Кратко в тезисах Путин перед совещанием с министрами вновь обратился к народу. Приводим самое важное в тезисах.

Общество Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым. 262

Политика В Крыму исключили национализацию принадлежащих иностранцам земель Никакой национализации крымских земельных участков, принадлежащих иностранцам, осуществляться не будет, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. 47

Общество Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс". 124

Общество Смольный планирует освободить часть бизнеса от арендных платежей Губернатор Петербурга Александр Беглов направил на рассмотрение городского парламента законопроект об освобождении от арендной платы отдельных категорий субъектов малого и среднего бизнеса. 59

Технологии «Росатом» приступил к стерилизации систем отбора проб на COVID-19 Предприятие в мае планирует выйти на показатель в 300 тыс. операций АО "Стерион" (находится под управлением АО "Русатом Хэлскеа", ГК "Росатом") приступило к стерилизации медицинских транспортных систем, необходимых для тестирования на наличие вируса COVID-19.

Общество Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией. 292

Энергетика В России зафиксировали снижение цен на бензин Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение. 3,9K

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 3,1K

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,7K

Общество Главврач больницы в Коммунарке излечился от коронавируса Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что вылечился от коронавируса и начал полноценно работать. 1,3K

Финансы Курс доллара превысил 75 рублей По состоянию на 18:20 мск курс доллара вырос на 2,08 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 75,08 руб. Курс евро увеличился на 1,67 руб. и составил 81,83 руб. 15 апреля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $28 за баррель. 2

Армия и оружие В Твери военные проведут спецобработку вагонзавода На предприятии проведут специальную обработку объектов и прилегающей территории, обеззараживание цехов, складов и технологических площадей.

Общество Ищущих работу россиян предупредили о мошенниках Новую мошенническую схему придумали преступники в России, они используют повышенный спрос на дистанционную работу.

Экономика В России могут отменить НДФЛ для россиян с низким доходом Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, сенатор Сергей Леонов, депутаты Борис Пайкин, Дмитрий Свищев, Ярослав Нилов и Алексей Диденко выразили идею отмены налога в 13% у россиян, чей доход в месяц меньше, чем два минимальных размера оплаты труда (МРОТ), пишут «Известия». 61

Экономика Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса «В ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса», - написал мэр. 53