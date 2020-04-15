Экономика

ТАССТАССForbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. Соответствующие данные приводит во вторник на своем сайте журнал Forbes.
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#проденьги: Джефф Безос стал богаче на $6,4 млрд за один день

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Рекорд во время пандемии: состояние самого богатого человека мира выросло почти на $6,5 млрд за день

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Глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Газета.Ruвчера в 18:21

Forbes: cостояние Безоса выросло на $6,4 млрд за день

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Глава Amazon за день разбогател на $6,4 млрд

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Глава Amazon разбогател за день более чем на шесть миллиардов долларов

Вести.Ruвчера в 23:50

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

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Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

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Общество

Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
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В России зафиксировали снижение цен на бензин

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Россиянам предложили раздать деньги просто так

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Главврач больницы в Коммунарке излечился от коронавируса

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Дипломаты США сообщали о проблемах в лаборатории в Ухане до пандемии

В издании отмечают, что сотрудники посольства Соединенных Штатов направили в Вашингтон два дипломатические депеши, узнав о происходящем в уханьской лаборатории.
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Технологии

Apple открыла доступ к статистике передвижений людей во время пандемии

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Ищущих работу россиян предупредили о мошенниках

Новую мошенническую схему придумали преступники в России, они используют повышенный спрос на дистанционную работу.
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд.
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