Во Владимирской области проверяют информацию об отказе в приеме пациента с COVID-19

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил провести проверку в инфекционных госпиталях после того, как 16 июня в них якобы отказались принять пациента с подозрением на COVID-19, а скорая помощь по инициативе фельдшера привезла его к зданию администрации региона.