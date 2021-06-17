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Forbes: глава LVMH Арно с $200 млрд обогнал Безоса в рейтинге богатейших людей мира

Президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy, "Луи Виттон - Моэт - Хеннесси") Бернар Арно во второй раз за месяц обогнал основателя американской Amazon Джеффа Безоса в списке самый богатых людей мира. Богатство Арно впервые превысило 200 млрд долларов, сообщил в четверг журнал Forbes.В источнике

Подробнее о событии

Forbes: в списке самых богатых людей планеты сменился лидер

URA.Ruвчера в 16:14

Состояние богатейшего человека мира превысило 200 млрд долларов

Взгляд.рувчера в 14:20

Forbes назвал пять самых богатых людей мира

Московский Комсомолецвчера в 15:46

Forbes: глава LVMH Арно с $200 млрд обогнал Безоса в рейтинге богатейших людей мира

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Forbes: Владелец Louis Vuitton снова возглавил рейтинг богатейших людей мира

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Состояние Бернара Арно впервые превысило $200 млрд

Компаниявчера в 14:01

Состояние богатейшего человека мира превысило $200 млрд

Forbesвчера в 13:12
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В Тульской области отменили фестиваль «Дикая мята»

Музыкальный фестиваль "Дикая мята", который должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, отменили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, как и все другие запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия.
ТАСС17:45

Во Владимирской области проверяют информацию об отказе в приеме пациента с COVID-19

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил провести проверку в инфекционных госпиталях после того, как 16 июня в них якобы отказались принять пациента с подозрением на COVID-19, а скорая помощь по инициативе фельдшера привезла его к зданию администрации региона.
ТАССвчера в 12:56

Финляндия — Россия 0:1

Футболисты сборной России одержали первую победу на чемпионате Европы, обыграв в матче группового этапа команду Финляндии.
РИА Новости16 июня в 10:58

Бюджет Псковской области увеличен на 1,2 млрд рублей

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», которые предусматривают увеличение расходов и доходов на 1 млрд 249 млн 889 тысяч рублей.
Псковское агентство информациивчера в 05:15

Умер заслуженный артист России Андрей Егоров

"Сегодня, 17 июня 2021 года, на 52-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный артист России, актер Центрального академического театра Российской армии Андрей Павлович Егоров", - говорится в сообщении.
ТАССвчера в 13:18