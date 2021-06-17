В Тульской области отменили фестиваль «Дикая мята»

Музыкальный фестиваль "Дикая мята", который должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, отменили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, как и все другие запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия.