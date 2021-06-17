Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 разобрали трейлер игры — в нем спрятан намек на новую фракцию

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 заявили, что в трейлере присутствует намек на новую фракцию, однако они хотят, чтобы фанаты сами ее обнаружили.