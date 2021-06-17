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Forbes: глава LVMH Арно с $200 млрд обогнал Безоса в рейтинге богатейших людей мира

Президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy, "Луи Виттон - Моэт - Хеннесси") Бернар Арно во второй раз за месяц обогнал основателя американской Amazon Джеффа Безоса в списке самый богатых людей мира.
ТАСС
Как напоминает журнал, группа LVMH в январе завершила все процедуры по приобретению американской ювелирной компании Tiffany за $3,2 млрд.
ТАСС
За один день богатство 72-летнего француза увеличилось на 1,4 миллиарда долларов и превысило состояние Джеффа Безоса на 100 миллионов.
Комсомольская правда
На третьем месте — основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (154,3 млрд долларов).
URA.Ru

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