Forbes: глава LVMH Арно с $200 млрд обогнал Безоса в рейтинге богатейших людей мира
Президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy, "Луи Виттон - Моэт - Хеннесси") Бернар Арно во второй раз за месяц обогнал основателя американской Amazon Джеффа Безоса в списке самый богатых людей мира.
Как напоминает журнал, группа LVMH в январе завершила все процедуры по приобретению американской ювелирной компании Tiffany за $3,2 млрд.
За один день богатство 72-летнего француза увеличилось на 1,4 миллиарда долларов и превысило состояние Джеффа Безоса на 100 миллионов.
Forbes: Владелец Louis Vuitton снова возглавил рейтинг богатейших людей мира
Комсомольская правдавчера в 15:48