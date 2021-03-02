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BFM.ru
BFM.ru

Forbes: инвесторы TON потребовали от Дурова компенсировать убытки на сумму около $100 млн

По данным источника издания, близкого к фонду, в письме к руководству Telegram, топ-менеджерам и юристам TON инвесторы требуют около 100 млн долларов. В то же время в Telegram заявляют о сумме требований лишь в 20 млн. Telegram должен вернуть деньги инвесторам до конца апреля.В источнике
С чего всё началось

Инвесторы TON потребовали от Дурова компенсировать убытки на десятки миллионов

Инвесторы отводят Telegram две недели на компенсацию ущерба и уведомляют о намерении обратиться в суд в случае отказа, отметил собеседник Forbes, близкий к фонду. По его словам, letter before claim — это письмо, составленное юристами, которое истец отправляет перед подачей иска в суд.
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