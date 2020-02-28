Экономика
Газета.RuForbes исключил из рейтинга миллиардеров двух россиян
Журнал Forbes на своем сайте привел уточненные данные по состоянию основателей стартапа Veeam Software - Ратмира Тимашева и Андрея Баронова, у которых в январе этого года данный актив за $5 млрд купил американский венчурный фонд Insight Partners.
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с чего всё началось
Баронов заплатит около 20% налогов, так как живет в Швейцарии в кантоне Люцерн, рассказывает собеседник Forbes. Таким образом, доход Баронова от сделки, по оценке Forbes, составит $720 млн. Для обоих бизнесменов их доля в Veeam — основа состояния.Forbesвчера в 07:47
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Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Экономика
Мишустин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке
Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов - очень высокая цена для людей, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Армия и оружие
Резко обострилась ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб, где накануне под авиаудар попала колонна турецких военных
Резко обострилась ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб, где накануне под авиаудар попала колонна турецких военнослужащих.
Армия и оружие
Российские фрегаты с «Калибрами» направились к берегам Сирии
В Средиземное море направляются два российских фрегата с крылатыми ракетами "Калибр-НК".
Шоу-бизнес
Дочь Успенской Татьяна Плаксина потребовала миллион за правду о матери
Дочь королевы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина потребовала миллион за правду о матери.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Происшествия
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки
В Краснодарском крае задержали мужчину, подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки, пропавшей без вести почти четыре года назад, сообщает Следственный комитет России.
Гаджеты
Бюджетный смартфон Vivo Z6 получил миниатюрную фронтальную камеру
Уточняется, бюджетный смартфон Vivo Z6 оснастили миниатюрной фронтальной камерой.
Армия и оружие
Россия отказалась останавливать армию Сирии
Россия отказалась останавливать армию Сирии в борьбе с боевиками на своей территории.
Экономика
Газпромбанк планирует впервые инвестировать в аэропорты
Газпромбанк может стать участником совместного предприятия, которое создают для получения в концессию аэропорта Благовещенска холдинги «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт» Романа Троценко, банк ведет с ними переговоры.
Музыка
Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Общество
У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус
В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Реал» в Лиге чемпионов
Футболисты английского "Манчестер Сити" со счетом 2:1 победили соперников из испанского "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Биатлон
Олимпийский чемпион из Германии поддержал затравленного Логинова
Бывший биатлонист сборной Германии Михаэль Реш поддержал россиянина Александра Логинова, столкнувшегося с травлей со стороны соперников во время чемпионата мира в итальянском Антхольце.
Общество
Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Происшествия
По делу получившего смертельные ожоги Вшивкова задержан полицейский
СК задержал бывшего начальника смены дежурной части отдела полиции по Московскому району г. Калининграда по делу о получившем в этом отделе 20 октября 2019 года смертельные ожоги Иване Вшивкове.
Финансы
Падение индекса РТС превысило 7%
Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Российская боевая авиация в Сирии защищается от атак переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), активно применяемых противником, полетами на больших высотах, сообщил «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Политика
Порошенко сам прибыл на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
Кино
Мистический триллер «Кольская сверхглубокая» завершил свои съёмки
Мистический триллер «Кольская сверхглубокая» закончил свои съёмки в Москве.
Шоу-бизнес
Продюсер «Ласкового мая» Разин поссорился с Лещенко из-за Шатунова
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин вступил в словесную перепалку со Львом Лещенко.
Здоровье
В Китае рассказали о случаях «повторного заражения» коронавирусом
Излечившиеся от коронавируса и выписанные из больниц пациенты, тесты которых впоследствии вновь показали положительный результат на вирусную нуклеиновую кислоту, не могут заразить других людей, сообщила на пресс-конференции в пятницу представитель государственного комитета Китая по здравоохранению Го Яньхун.
Происшествия
После обнаружения наркотиков в квартире Абызова возбуждено дело
Следственный комитет возбудил дело после обнаружения наркотических средств в квартире экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Политика
Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии
Нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает «РИА Новости».
Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Здоровье
Второй случай заражения коронавирусом выявили в Грузии
В Грузии врачи выявили второй случай заражения коронавирусом в стране, сообщил генеральный директор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, передает «Интерфакс».