Экономика

Газета.RuГазета.RuForbes исключил из рейтинга миллиардеров двух россиян

Журнал Forbes на своем сайте привел уточненные данные по состоянию основателей стартапа Veeam Software - Ратмира Тимашева и Андрея Баронова, у которых в январе этого года данный актив за $5 млрд купил американский венчурный фонд Insight Partners.
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с чего всё началось

Как два предпринимателя из России превратили $10 млн в $5 млрд за 13 лет

Баронов заплатит около 20% налогов, так как живет в Швейцарии в кантоне Люцерн, рассказывает собеседник Forbes. Таким образом, доход Баронова от сделки, по оценке Forbes, составит $720 млн. Для обоих бизнесменов их доля в Veeam — основа состояния.
Forbesвчера в 07:47

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Forbes исключил двух россиян из списка миллиардеров

РИА Новости03:01

Forbes перестал считать миллиардерами двоих россиян

Ведомости00:52

Двое россиян выбыли из списка миллиардеров по версии Forbes

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:59

Forbes исключил из рейтинга миллиардеров двух россиян

Газета.Ruвчера в 16:59

Forbes перестал считать миллиардерами двух россиян

News.ruвчера в 15:13

Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами

РБКвчера в 14:27

Не стали миллиардерами: Forbes пересмотрел оценку состояния российских основателей Veeam Software

Forbesвчера в 12:29
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:01, Ашберн
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Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным

ТАСС вчера в 09:45
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Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла 28 февраля в швейцарском Ньоне.
Газета.Ru 08:10
Политика

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Россия взяла на себя обязательства по выплате долгов всех республик СССР в обмен на право получения активов этих республик.
Хакасия-Информ 00:20
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Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Авто

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Известия 10:10
Финансы

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Министр не видит ничего чрезвычайного в обвале рубля, ЦБ продолжит скупку валюты рубль в рамках бюджетного правила Банк России не будет приостанавливать скупку валюты на рынке в рамках бюджетного правила, как он поступал в августе и с сентября по конец года в 2018 году, из-за скачка волатильности — сейчас для этого нет оснований, считает глава Минфина Антон Силуанов.
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Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News 06:23
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия 10:24
Армия и оружие

Великобритания запросила экстренное заседание Совбеза ООН по Идлибу

По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись, в том числе, турецкие военные, которые не должны были находиться в Идлибе.
Говорит Москва 09:58
Армия и оружие

Лондон «отметился» по поводу ситуации в Идлибе

С осуждением действий сирийских правительственных войск в провинции Идлиб выступил 28 февраля Форин-офис (британский МИД).
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Биатлон

Логинов может пропустить заключительный этап Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить заключительный в сезоне этап Кубка мира, который пройдет в Осло.
ТАСС Спорт вчера в 06:43
Армия и оружие

Сирийская армия отвоевала у террористов три населённых пункта

В настоящее время ещё три населённых пункта в Сирии перешли под контроль подразделений сирийской армии.
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Экономика

Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки

«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
РБК 09:51
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США

Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Дни24 вчера в 07:00
Энергетика

Цены на нефть марки WTI опускаются более чем на 5%

Цены на нефть марки WTI снижаются более чем на 5% — до $44,66 за баррель.
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На Кубани задержали предполагаемого убийцу восьмилетней девочки

Девочка "разбудила в убийце зверя" Правоохранители установили личность подозреваемого — это 63-летний житель того самого поселка Звезда.
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Биатлон

В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро

27 февраля в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону, российская сборная заняла второе место.
МонаВиста вчера в 12:44
Происшествия

В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра

Многодетная мать оставила новорожденного ребенка в туалете перинатального центра, ее опрашивают следователи, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
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Политика

В ГБР завершили допрос Порошенко

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Общество

Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу

Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Ведомости 09:52
Экономика

ЕЦБ может созвать экстренное совещание из-за коронавируса

Следующее заседание совета управляющих ЕЦБ намечено на 12 марта и на нем не планируется обсуждение вопросов, связанных с коронавирусом, заявил глава ЦБ Литвы Витас Василяускас.
Вести.Ru 08:24
Общество

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные разбирательства против Олега Тинькова, основателя и главы совета директоров Тинькофф Банка.
Известия 08:24
Общество

Автосалон в Женеве отменен из-за коронавируса

Коммерсантъ 06:26
Происшествия

В Калининграде завели дело из-за обварившегося кипятком задержанного

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении старшего лейтенанта полиции по делу о задержанном, обварившемся кипятком в отделении, сообщает следственное управление СК по региону.
РБК 09:37
Происшествия

Из-за коронавируса умер британский пассажир Diamond Princess

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Канада перестанет платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл

Канада в скором времени перестанет платить за охрану принца Гарри и его жены Меган Маркл, сообщает телеканал CTV со ссылкой на министерство общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям страны.
Московский Комсомолец 07:14
Политика

Почти половина россиян не хочет видеть Путина у власти после 2024 года

Почти половина россиян не хочет, чтобы Владимир Путин после 2024 года оставался у власти.
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"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
Газета.Ru 09:36
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Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
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