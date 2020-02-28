Экономика
Газета.RuForbes исключил из рейтинга миллиардеров двух россиян
Журнал Forbes на своем сайте привел уточненные данные по состоянию основателей стартапа Veeam Software - Ратмира Тимашева и Андрея Баронова, у которых в январе этого года данный актив за $5 млрд купил американский венчурный фонд Insight Partners.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Баронов заплатит около 20% налогов, так как живет в Швейцарии в кантоне Люцерн, рассказывает собеседник Forbes. Таким образом, доход Баронова от сделки, по оценке Forbes, составит $720 млн. Для обоих бизнесменов их доля в Veeam — основа состояния.Forbesвчера в 07:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:01, Ашберн
Футбол
Определились пары 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла 28 февраля в швейцарском Ньоне.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик СССР
Россия взяла на себя обязательства по выплате долгов всех республик СССР в обмен на право получения активов этих республик.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Финансы
Банк России продолжит скупать валюту — Силуанов
Министр не видит ничего чрезвычайного в обвале рубля, ЦБ продолжит скупку валюты рубль в рамках бюджетного правила Банк России не будет приостанавливать скупку валюты на рынке в рамках бюджетного правила, как он поступал в августе и с сентября по конец года в 2018 году, из-за скачка волатильности — сейчас для этого нет оснований, считает глава Минфина Антон Силуанов.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Армия и оружие
Великобритания запросила экстренное заседание Совбеза ООН по Идлибу
По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись, в том числе, турецкие военные, которые не должны были находиться в Идлибе.
Армия и оружие
Лондон «отметился» по поводу ситуации в Идлибе
С осуждением действий сирийских правительственных войск в провинции Идлиб выступил 28 февраля Форин-офис (британский МИД).
Биатлон
Логинов может пропустить заключительный этап Кубка мира по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить заключительный в сезоне этап Кубка мира, который пройдет в Осло.
Армия и оружие
Сирийская армия отвоевала у террористов три населённых пункта
В настоящее время ещё три населённых пункта в Сирии перешли под контроль подразделений сирийской армии.
Экономика
Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США
Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Энергетика
Цены на нефть марки WTI опускаются более чем на 5%
Цены на нефть марки WTI снижаются более чем на 5% — до $44,66 за баррель.
Происшествия
На Кубани задержали предполагаемого убийцу восьмилетней девочки
Девочка "разбудила в убийце зверя" Правоохранители установили личность подозреваемого — это 63-летний житель того самого поселка Звезда.
Биатлон
В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро
27 февраля в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону, российская сборная заняла второе место.
Происшествия
В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра
Многодетная мать оставила новорожденного ребенка в туалете перинатального центра, ее опрашивают следователи, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
Политика
В ГБР завершили допрос Порошенко
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Общество
Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу
Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Экономика
ЕЦБ может созвать экстренное совещание из-за коронавируса
Следующее заседание совета управляющих ЕЦБ намечено на 12 марта и на нем не планируется обсуждение вопросов, связанных с коронавирусом, заявил глава ЦБ Литвы Витас Василяускас.
Общество
Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова
Налоговая служба США инициировала судебные разбирательства против Олега Тинькова, основателя и главы совета директоров Тинькофф Банка.
Общество
Автосалон в Женеве отменен из-за коронавируса
Происшествия
В Калининграде завели дело из-за обварившегося кипятком задержанного
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении старшего лейтенанта полиции по делу о задержанном, обварившемся кипятком в отделении, сообщает следственное управление СК по региону.
Общество
Канада перестанет платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл
Канада в скором времени перестанет платить за охрану принца Гарри и его жены Меган Маркл, сообщает телеканал CTV со ссылкой на министерство общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям страны.
Политика
Почти половина россиян не хочет видеть Путина у власти после 2024 года
Почти половина россиян не хочет, чтобы Владимир Путин после 2024 года оставался у власти.
Футбол
«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса
"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.