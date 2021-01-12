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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Forbes: ivi отложила IPO из-за законопроекта о доле иностранцев в онлайн-кинотеатрах

Онлайн-кинотеатр ivi, планировавший провести первичное размещение акций в США, перенес его на неопределенный срок из-за законопроекта депутата от «Единой России» Антона Горелкина, сообщает Forbes со ссылкой на два источника.В источнике
Sostav.ru
Тайга.инфо
Telesputnik.ru
BFM.ru
Эхо Москвы
Adindex.ru
3DNews
Snob.ru
Forbes
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Forbes

Ivi перенесла IPO на неопределенный срок из-за законопроекта депутата Горелкина

Причина — законопроект депутата от «Единой России» Антона Горелкина, который в конце декабря 2020 года предложил ограничить долю иностранцев в аудиовизуальных сервисах, сказал Forbes источник. Один из источников говорит, что ivi должна была разместиться на бирже до конца января 2021 года.
Forbes16:00
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«Напоминает историю, как «Горелкин обрушил «Яндекс»: депутат отреагировал на перенос IPO ivi из-за его законопроекта

Forbes04:59
Эхо Москвы

Онлайн-кинотеатр ivi отложил на неопределенный срок запланированный выход на биржу США

Эхо Москвы04:36
Интерфакс

Депутат Горелкин допустил, что ivi придется изменить структуру владения

Интерфакс03:00
Ведомости

Forbes узнал о переносе IPO онлайн-кинотеатра ivi на неопределенный срок

Ведомости02:27
РБК

Forbes узнал о переносе IPO онлайн-кинотеатра ivi на неопределенный срок

РБК01:28
ТАСС

Forbes: ivi отложила IPO на неопределенный срок

ТАСС20:16
Коммерсантъ

Forbes: ivi отложила IPO из-за законопроекта о доле иностранцев в онлайн-кинотеатрах

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