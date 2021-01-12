Forbes: ivi отложила IPO из-за законопроекта о доле иностранцев в онлайн-кинотеатрах
Онлайн-кинотеатр ivi, планировавший провести первичное размещение акций в США, перенес его на неопределенный срок из-за законопроекта депутата от «Единой России» Антона Горелкина, сообщает Forbes со ссылкой на два источника.В источнике
С чего всё началось
Ivi перенесла IPO на неопределенный срок из-за законопроекта депутата Горелкина
Причина — законопроект депутата от «Единой России» Антона Горелкина, который в конце декабря 2020 года предложил ограничить долю иностранцев в аудиовизуальных сервисах, сказал Forbes источник. Один из источников говорит, что ivi должна была разместиться на бирже до конца января 2021 года.
Forbes16:00
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