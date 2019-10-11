Экономика

РБКРБКForbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн

Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
Читать в источнике
Комментировать64
с чего всё началось

«Траст» насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова

Расчеты «Траста» совпадают с той информацией, что есть в публичном поле. Сбербанку семья Гуцериева должна $5 млрд (325 млрд рублей по текущему курсу). Reuters сообщал о долге в 320 млрд рублей перед «Трастом», но источник в окружении Гуцериева говорит, что это задолженность его племянника Шишханова.
Forbesвчера в 23:53

Подробнее о событии

Forbes грозит «Сафмару» судом за слова о «коррумпированной журналистике»

REGNUM16:09

Триллионный долг самой богатой семьи России опровергли

Lenta.ru13:12

Долг семьи миллиардера Гуцериева достиг триллиона рублей

URA.Ru05:10

Шишханов написал письмо в Forbes после статьи о долге «Сафмара» в ₽1 трлн

РБК14:43

СМИ: У семьи Гуцериева насчитали долгов на триллион рублей

Росбалт05:21

Forbes ответил на заявление «Сафмара» о «коррумпированной журналистике»

Ведомости12:49

«Траст» насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова

Forbesвчера в 23:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 20:21, Вашингтон

Самый богатый клан России на грани разорения

Вести.UZ12:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 20:21, Вашингтон
Армия и оружие

Спецназ США попал под обстрел Турции в Сирии

Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:16
Здоровье

Врачи-онкологи: Мы не имеем права лишать человека полноценной жизни

Пациентам оказывается психосоциальная поддержка, бытовая и физическая реабилитация, постоперационная реабилитация, людей учат жить со своим диагнозом, причем жить полноценно.
Петербургский дневник 07:13
Футбол

Путин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов

Президент России Владимир Путин поддержал создание отдельного фонда для справедливого финансирования футбольных клубов.
Rambler News Service вчера в 11:23
Общество

В Керчи минутой молчания почтят погибших во время расстрела в колледже

RuNews24.ru 05:50
Экономика

Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM вчера в 04:20
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Футбол

«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско

Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
РИА Новости 08:19
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Авто

В России изменился транспортный налог

Эксперты изучили готовящиеся поправки к системе начисления налогов в России.
SpeedMe 09:16
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии

Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
РИА Новости 11:07
Наука

Ученые рассказали о возможности существования кротовых нор

Британские и американские физики опубликовали исследования о возможности существования так называемых кротовых нор, благодаря которым можно перемещаться из одной точки Вселенной в другую за более короткий промежуток времени.
Экономика сегодня 12:34
Автоспорт

Квалификация Гран-при Японии из-за тайфуна перенесена на воскресенье

Организаторы Гран-при Японии решили перенести квалификацию из-за приближающегося тайфуна «Хагибис».
Sportbox.RU вчера в 23:13
Гаджеты

Xiaomi выпустила свои первые холодильники

Ferra 06:46
Политика

Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.
РБК 20:11
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне

Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы Ольга Туватина рассказала журналистам о своем сыне Михаиле.
Газета.Ru 16:59
Политика

Алиев в Ашхабаде пожаловался на памятник Гарегину Нжде в Армении

В столице Туркменистана Ашхабаде проходит заседание глав государств-членов СНГ, на котором выступил и президент Азербайджана.
Rusarminfo.ru 03:10
Наука

Из лунного грунта впервые получили кислород

МИР 24 05:55
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина разводится с мужем

Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием, разводится с мужем.
Народные новости 10:12
Кино

Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»

Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru 06:39
Гаджеты

Samsung инвестирует $11 млрд в создание дисплеев нового поколения

Разработка и производство дисплеев нового поколения Samsung будет поддержана правительством Южной Кореи, которое со своей стороны инвестирует около 400 млрд вон в такие разработки, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
ИА REX вчера в 11:44
Гаджеты

Прекращен выпуск процессоров Core i7 от Intel

Компания отметила, что заказы на эти процессоры можно будет продолжать до 24 апреля следующего года.
Goroday.ru 15:25
Экономика

Власти США приостановили ICO Telegram Павла Дурова

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.
РБК 17:32
Армия и оружие

Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии

Турция направила на свою военную операцию, которая накануне, 9 октября, началась в Сирии, танки Leopard 2A4 и М60А3.
Lenta.ru вчера в 12:31
Армия и оружие

Эрдоган объяснил право Турции на военную операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция имеет полное право проводить военную операцию в соседней Сирии.
МонаВиста вчера в 03:33
Здоровье

Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян

Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru вчера в 01:49
Политика

Названа дата начала суда в США по «вмешательству» компании Пригожина в выборы

Напомним, «Конкорд» является ответчиком в деле о мнимом «российском вмешательстве» в выборы президента в США в 2016 году.
Взгляд.ру 19:55
Происшествия

Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета 04:46
Политика

Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали

Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 10:37
Политика

Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены

Советом Думы принято решение рекомендовать депутатам провести отмену запланированных в ближайшее время поездок в Соединенные Штаты Америки.
В городе R вчера в 01:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное