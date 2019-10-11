Экономика
РБКForbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
Читать в источнике
Оценить53
с чего всё началось
Расчеты «Траста» совпадают с той информацией, что есть в публичном поле. Сбербанку семья Гуцериева должна $5 млрд (325 млрд рублей по текущему курсу). Reuters сообщал о долге в 320 млрд рублей перед «Трастом», но источник в окружении Гуцериева говорит, что это задолженность его племянника Шишханова.Forbesвчера в 23:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Авто
В России изменился транспортный налог
Эксперты изучили готовящиеся поправки к системе начисления налогов в России.
SpeedMe 09:16
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
РИА Новости вчера в 11:17
Киберспорт
Valve смягчит ограничения в матчмейкинге на время выходных
Вечером 10 октября Valve выпустила обновление матчмейкинга, в котором исправила некоторые ошибки и ввела новые ограничения для поиска соперников.
Dota2.ru 16:26
Футбол
Украина — Литва 2:0 (2-й тайм)
Сборная Украины одержала победу над национальной командой Литвы в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском 17:00
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Экономика
Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%
Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
Ведомости 09:49
Баскетбол
«Химки» переиграли «Басконию» в матче Евролиги
"Химки" обыграли "Басконию" в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Газета.Ru 15:20
Хоккей
Загитова посетила матч «Ак Барс» — ЦСКА
Спорт-Экспресс 16:31
Кино
Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет чернокожий гей
Если сделка состоится, Портер не только сыграет роль крестной феи, и напишет музыку для картины.
Телепрограмма 14:11
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru 06:39
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Политика
Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.
Газета.Ru 13:29
Политика
Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу американское телевидение.
Интерфакс 16:14
Футбол
Селюк раскритиковал «Зенит» из-за травмы Малкома
Агент ФИФА Дмитрий Селюк считает, что «Зенит» ошибся с трансфером полузащитника «Барселоны» Малкома и длительное восстановление после травмы бедра – это прямое тому подтверждение.
Спорт день за днем вчера в 06:03
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Известия 15:06
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru 12:44
Происшествия
Суд оштрафовал адвоката Беньяша
Право.ру 09:37
Общество
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
REGNUM вчера в 07:35
Единоборства
Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания
Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Allboxing.ru 16:09
Наука
В египетской гробнице нашли древнейшую карту загробного мира
В Египте обнаружили древнейшую известную «карту» загробного мира, возраст которой оценили примерно в четыре тысячи лет.
МИР 24 09 октября в 04:42
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 02:24
Футбол
Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:39
Спорт
Российские паралимпийцы получили приглашение на Паралимпиаду-2020
Российские паралимпийцы смогут выступить на Паралимпиаде-2020 в Токио, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).
Sport.ru 16:45
Культура
Александр Масляков отреагировал на слова комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах внутри клуба.
Вечерняя Москва 09 октября в 07:27
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
Религия
Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день
Телеканал 360° 12:06