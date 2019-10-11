Расчеты «Траста» совпадают с той информацией, что есть в публичном поле. Сбербанку семья Гуцериева должна $5 млрд (325 млрд рублей по текущему курсу). Reuters сообщал о долге в 320 млрд рублей перед «Трастом», но источник в окружении Гуцериева говорит, что это задолженность его племянника Шишханова.

с чего всё началось

Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.

Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн

Происшествия Задержан бывший глава МВД Ингушетии Ахмед Погоров Напомним, причиной протестов в Ингушетии стало то, что 26 сентября 2018 года главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуровым (на тот момент) и Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о пересмотре границы между двумя республиками.

Происшествия Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы Ольга Туватина рассказала журналистам о своем сыне Михаиле.

Происшествия Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.

Спорт Гимнаст Никита Нагорный завоевал золото ЧМ в индивидуальном многоборье Россиянин Никита Нагорный стал чемпионом мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье, Артур Далалоян завоевал серебряную медаль.

Шоу-бизнес Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой Никулинский суд Москвы поставил точку в запутанном деле о долгах и наследстве скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.

Экономика США не станут повышать пошлины на китайские товары до 30% Соединённые Штаты приостановили повышение пошлин на китайский импорт на сумму в $250 млрд, которое должно было вступить в силу 15 октября по итогам торговых переговоров.

Гаджеты В Windows 10 разрешили звонить с Android-смартфона Компания Microsoft включила в состав превью-сборки Windows 10 (18999), предназначенной для участников программы тестирования Insiders, функцию маршрутизации звонков с Android-смартфона.

Авто Стартовали продажи особой серии Lada CLUB Автомобили Lada #CLUB отличаются шильдиками и новой обивкой сидений с вышитым названием серии, двухцветными колёсными дисками специального дизайна, корпусами наружных зеркал чёрного цвета.

Армия и оружие Турция похвасталась сотнями убитых курдов Ранее НСН писала, что в ходе саммита Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 17-18 октября, может быть рассмотрен вопрос о введении санкций против Турции из-за ее операции «Источник мира» против сирийских курдов.

Происшествия Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.

Политика Путин обсудил с президентом Туркменистана поставки автомобилей Aurus В свою очередь Бердымухамедов напомнил Путину, что Туркменистан уже подал заявку на поставку автомобиля "Aurus-седан".

Армия и оружие Турция сообщила о ликвидации почти 400 курдов с начала операции в Сирии Турецкое Минобороны обновило данные о погибших сирийских курдах, которых Турция признает террористами, с начала операции в Сирии.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.

Общество Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".

Кино Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие» На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".

Происшествия ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российского патруля Ответственность за взрыв на пути российского военного патруля в Сирии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает проект SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов.

Финансы Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.

Авто Раскрыты все версии Kia Seltos для России На российском рынке продажи кроссовера Kia Seltos начнутся не ранее 2020 года, однако перечень оборудования модели уже раскрыт благодаря одному из официальных дилеров марки.

Политика Трамп решил назначить Салливана послом США в России Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить Джона Салливана послом США в России, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк сделала заявление Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.

Армия и оружие Совбез ООН не принял резолюцию по турецкой операции в Сирии Совет безопасности ООН не смог согласовать заявление по турецкой операции на северо-востоке Сирии, 10 октября передает агентство Associated Press.

Происшествия Против члена правительства ЕАО возбудили дело за «президентский» каток Уголовное дело возбуждено против начальника управления архитектуры и строительства правительства Еврейской АО Виктора Коренева за злоупотребление полномочиями при строительстве крытого катка, о котором дети просили президента РФ Владимира Путина во время прямой линии в 2016 году, передает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.

Теннис Медведев обыграл Фоньини и вышел в полуфинал турнира в Шанхае Четвертая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини в четвертом круге турнира в Шанхае.