Экономика
РБКForbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
Читать в источнике
Оценить58
с чего всё началось
Расчеты «Траста» совпадают с той информацией, что есть в публичном поле. Сбербанку семья Гуцериева должна $5 млрд (325 млрд рублей по текущему курсу). Reuters сообщал о долге в 320 млрд рублей перед «Трастом», но источник в окружении Гуцериева говорит, что это задолженность его племянника Шишханова.Forbes10 октября в 23:53
Подробнее о событии
Показать все источники
«Траст» насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова
Forbes10 октября в 23:53
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:39, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:39, Ашберн
Хоккей
Загитова посетила матч «Ак Барс» — ЦСКА
Спорт-Экспресс вчера в 16:31
Гаджеты
Названы обязательные для установки на Android 10 приложения
Эксперты огласили список приложений, которые обязательны для установки на смартфоны, функционирующие на базе Android 10.
Дни24 06:42
Политика
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Lenta.ru вчера в 08:12
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Происшествия
СК возбудил дело после смерти приехавшего в «Артек» мальчика
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 12-летнему мальчику из Петербурга, отдыхавшему в международном детском центре "Артек" в Крыму.
Российская газета 08:01
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Шоу-бизнес
Аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк заблокировали
Певец Стас Михайлов пожаловался в своем микроблоге на то, что в Instagram администраторы заблокировали аккаунт, который был создан в поддержку Анастасии Заворотнюк.
RuNews24.ru вчера в 08:35
Происшествия
Школьник умер после укола в Ленинградской области
По предварительным данным, ребёнок умер после укола, поставленного ему работниками скорой помощи.
News.ru 07:46
Происшествия
Суд арестовал имущество на ₽400 млн по делу о хищениях у «Роскосмоса»
Суд арестовал имущество на сумму около 400 млн руб. у обвиняемых по делу о хищениях у «Роскосмоса».
РБК 08:22
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 вчера в 12:47
Футбол
Кудряшов высказался о скандале с Канделаки
Защитник сборной России Федор Кудрящов высказался о генеральном продюсере телеканала "Матч ТВ" Тине Канделаки, которая причислила иранца Сердара Азмуна к игрокам национальной команды под руководством Станислава Черчесова.
Газета.Ru 07:22
Шоу-бизнес
Лиама Хемсворта заметили на свидании с новой девушкой
Источник из близкого окружения Хемсворта сообщил изданию People, что актер осторожен в новых отношениях и не спешит бросаться в омут с головой.
Salt Mag 03:55
Армия и оружие
В Пентагоне сообщили об обстреле Турцией войск США в Сирии
Военное дело 04:35
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Происшествия
Власти Японии рекомендовали 9 млн человек эвакуироваться из-за тайфуна
В Японии более 9 млн человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна «Хагибис», сообщает NHK.
РБК 08:03
Политика
Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии
РИА Новости 02:03
Политика
Украина готовится к обмену трех групп людей с Россией
Подготовку ко второму обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией находится в решающей стадии, заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 07:14
Автоспорт
Китайский автохолдинг Great Wall станет спонсором тульского «Арсенала»
Документ предполагает, в частности, что Great Wall станет спонсором тульского футбольного клуба «Арсенал».
Коммерсантъ 07:38
Футбол
«Торпедо» одержало волевую победу над «Спартаком-2» в матче ФНЛ
Московское "Торпедо" переиграло столичный "Спартак-2" в матче 17-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости 07:07
Происшествия
Челябинский экс-губернатор Дубровский стал фигурантом уголовного дела
Бывший челябинский губернатор Борис Дубровский стал фигурантом уголовного дела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Игоря Трунова.
REGNUM вчера в 15:37
Гаджеты
Microsoft добавила в новые клавиатуры кнопку для эмодзи
Компания Microsoft представила новые клавиатуры с двумя новыми клавишами.
News.ru вчера в 10:13
Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк поздравили ее с годовщиной венчания
Родные поздравили пару с памятной датой и опубликовали архивные снимки с торжества.
Lisa.ru 06:00
Политика
Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать Владимира Зеленского
Красная весна вчера в 06:54
Общество
В США задержана 81-летняя актриса Джейн Фонда из-за участия в протесте
Пятый канал вчера в 17:17
Кино
Умер американский актер Роберт Форстер
В 1997 году номинировался на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Джеки Браун».
МИР 24 03:17
Политика
Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
Элладская церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию, сообщил по окончании архиерейского собора митрополит Яннинский Максим РИА Новости.
РИА Новости 07:39
Здоровье
Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса
15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.
Ugpressa.ru вчера в 13:05
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24