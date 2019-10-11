Экономика

РБКРБКForbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн

Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
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с чего всё началось

«Траст» насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова

Расчеты «Траста» совпадают с той информацией, что есть в публичном поле. Сбербанку семья Гуцериева должна $5 млрд (325 млрд рублей по текущему курсу). Reuters сообщал о долге в 320 млрд рублей перед «Трастом», но источник в окружении Гуцериева говорит, что это задолженность его племянника Шишханова.
Forbes10 октября в 23:53

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Forbes грозит «Сафмару» судом за слова о «коррумпированной журналистике»

REGNUMвчера в 16:09

Триллионный долг самой богатой семьи России опровергли

Lenta.ruвчера в 13:12

Шишханов написал письмо в Forbes после статьи о долге «Сафмара» в ₽1 трлн

РБКвчера в 14:43

Forbes ответил на заявление «Сафмара» о «коррумпированной журналистике»

Ведомостивчера в 12:49

СМИ: У семьи Гуцериева насчитали долгов на триллион рублей

Росбалтвчера в 05:21

Долг семьи миллиардера Гуцериева достиг триллиона рублей

URA.Ruвчера в 05:10

«Траст» насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова

Forbes10 октября в 23:53
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 19:22, Ашберн

Самый богатый клан России на грани разорения

Вести.UZвчера в 12:32
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
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Bloomberg назвал богатейших людей мирового автопрома

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Трамп выдвинул Джона Салливана на пост посла США в России

Президент Дональд Трамп официально выдвинул первого заместителя главы Госдепартамента США Джона Салливана на должность нового посла США в России.
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Один человек погиб, 50 пострадали и четверо считаются пропавшими без вести в результате приближения к островам Японии тайфуна «Хагибис».
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Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга

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Недавно компания-разработчик игр Blizzard отстранила гонконгского игрока от участия в турнире по Hearthstone за призывы к освобождению Гонконга во время трансляции.
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Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым

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В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

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"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
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Соседи не жаловались на подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

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Умер американский актёр Роберт Форстер

В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
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Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

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В Ленинградской области подросток умер после укола врачей

Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
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Группа «Кино» даст концерт в Санкт-Петербурге спустя 30 лет

Вчера, 11 октября, на концерте "Симфоническое кино" в клубе А2 в Петербурге было объявлено, что группа "Кино" даст два концерта в грядущем 2020 году.
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Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

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В центре Москвы в ресторане произошла драка со стрельбой

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Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюзу стоит подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока.
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Выход Payday 3 запланировали на 2022-2023 год

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Три очка Наместникова прервали неудачную серию «Оттавы»

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В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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