Экономика

РБКРБКForbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн

Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
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с чего всё началось

«Траст» насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова

Расчеты «Траста» совпадают с той информацией, что есть в публичном поле. Сбербанку семья Гуцериева должна $5 млрд (325 млрд рублей по текущему курсу). Reuters сообщал о долге в 320 млрд рублей перед «Трастом», но источник в окружении Гуцериева говорит, что это задолженность его племянника Шишханова.
Forbesвчера в 23:53

Подробнее о событии

Долг семьи миллиардера Гуцериева достиг триллиона рублей

URA.Ru05:10

«Сафмар» Гуцериева заявил об отсутствии «безумного» долга в ₽1 трлн

РБК11:58

СМИ: У семьи Гуцериева насчитали долгов на триллион рублей

Росбалт05:21

Самая богатая семья России задолжала триллион рублей

Lenta.ru11:50

Forbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей

Ведомости04:35

Совокупный долг семьи Гуцериева достиг 1 трлн рублей — Forbes

REGNUM03:32

«Траст» насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова

Forbesвчера в 23:53
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в Ижевске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением девочки пятью сверстниками в Ижевске.
RT на русском 11:14
Происшествия

В Саратове подняли вопрос о смертной казни после убийства девочки

Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки.
РИА Новости 05:45
Футбол

Нидерланды одержали волевую победу над Северной Ирландией

Сборная Нидерландов, уступая по ходу матча, одержала победу над Северной Ирландией. Все мячи были забиты в последние 15 минут матча.
Soccer.ru вчера в 17:02
Автоспорт

Даниил Квят рассказал о подготовке к Гран-при Японии

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал две первые тренировки перед Гран-при Японии, которые прошли в пятницу рано утром по московскому времени.
News102.ru 05:13
Общество

Роскачество не нашло качественных пивных напитков

Вывод получился неутешительный: в нашей стране потребители часто вводятся в заблуждение из-за того, что у нас нет четких идентификационных признаков пивных напитков.
Российская газета 01:00
Религия

Свердловский губернатор призвал завершить многолетние споры по храму

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев накануне общегородского опроса о месте строительства в Екатеринбурге храма Святой Екатерины выступил с обращением к жителям города.
REGNUM 07:32
Происшествия

На борту разбившегося в Конго самолета Ан-72 находились россияне

Известия 08:58
Политика

Лукашенко призвал поддержать новую украинскую власть

Lenta.ru 09:05
Армия и оружие

Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии

Lenta.ru вчера в 12:31
Политика

Алиев и Пашинян разошлись во мнениях о Второй мировой войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.
REGNUM 08:37
Политика

Стрелкова оскорбил брат Чубайса

Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
Цензуры.Нет 05:50
Экономика

Акции «Яндекса» упали более чем на 15%

Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
Известия 11:31
Политика

В Киеве анонсировали возврат украинских кораблей, задержанных Россией

Украинские военные корабли, захваченные Россией в ноябре 2018 года в Керченском проливе, в скором времени вернутся на Украину.
Военное обозрение 02:49
Футбол

Докампо: «Чемпионат России намного сильнее чемпионата Украины»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо, поработавший в киевском «Динамо», сравнил футбол в России и на Украине.
Sport24.ru 11:14
Армия и оружие

США направят тысячи военных в Саудовскую Аравию

США планируют отправить тысячи военных в Саудовскую Аравию после того, как там произошла атака на нефтяные объекты 14 сентября.
Газета.Ru 11:51
Здоровье

Минздрав нашел серьезные нарушения в работе онкоцентра Блохина

В работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина имеются нарушения.
Труд вчера в 08:30
Общество

В Челябинске выступили с инициативой вернуть крепостное право

КП - Челябинск 05:43
Армия и оружие

В ДНР сообщили о перестрелке между украинскими военными в Донбассе

Discover24 вчера в 08:53
Происшествия

В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника

Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк сделала заявление

Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
Политика

Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»

Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» уже нельзя остановить.
Известия 10:34
Армия и оружие

В ходе операции в Сирии погиб первый турецкий военный

В ходе военной операции, организованной Турцией в Сирии, погиб первые военнослужащий.
Деловое.ТВ 05:17
Армия и оружие

Разведка ЛНР обнаружила ЗРК «Бук» на позициях ВСУ в Донбассе

ФАН 11:34
Общество

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Леонова

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье Алексея Леонова.
ПолитРоссия 11:41
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии

Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Общество

На Японию обрушится самый мощный за последние 60 лет тайфун

Тайфун "Хагибис" приближается к Японии с юго-востока со скоростью 25 километров в час. Авиакомпании отменили более 800 рейсов.
Российская газета 00:35
Шоу-бизнес

Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Политика

Bloomberg: Трамп назначит послом США в России Джона Салливана

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан может стать новым послом в России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники внутри американского внешнеполитического ведомства.
Газета.Ru 08:22
Армия и оружие

Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 10:13
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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