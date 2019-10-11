Экономика
РБКForbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
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с чего всё началось
Расчеты «Траста» совпадают с той информацией, что есть в публичном поле. Сбербанку семья Гуцериева должна $5 млрд (325 млрд рублей по текущему курсу). Reuters сообщал о долге в 320 млрд рублей перед «Трастом», но источник в окружении Гуцериева говорит, что это задолженность его племянника Шишханова.Forbesвчера в 23:53
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
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