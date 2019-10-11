Экономика
РБКForbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
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с чего всё началось
Расчеты «Траста» совпадают с той информацией, что есть в публичном поле. Сбербанку семья Гуцериева должна $5 млрд (325 млрд рублей по текущему курсу). Reuters сообщал о долге в 320 млрд рублей перед «Трастом», но источник в окружении Гуцериева говорит, что это задолженность его племянника Шишханова.Forbesвчера в 23:53
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 15:35, Вашингтон
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 15:35, Вашингтон
Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Газета.Ru 10:37
Происшествия
В Саратове нашли тело пропавшей 9-летней девочки
В гаражном кооперативе Саратова обнаружили тело 9-летней девочки, пропавшей 9 октября.
ИжевскИнфо.РУ 01:15
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:00
Происшествия
Убийце девятилетней девочки из Саратова предрекли пожизненный срок
Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы из Саратова был четырежды судим, и на этот раз его, вероятнее всего, ждет пожизненное лишение свободы.
Lenta.ru 14:39
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ вчера в 01:12
Общество
Правительство обяжет открыть подвалы для животных
Правительство России разработало проект постановления, согласно которому окна в подвальные помещения многоквартирных домов должны будут содержаться открытыми, чтобы обеспечить выход для безнадзорных животных, сообщил вице-премьер Виталий Мутко в ответ на вопрос главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.
РИА Новости 08:24
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру в квартире
Роспотребнадзор дал советы об оптимальной температуре воздуха в жилых домах. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
МОЁ! Оnline Воронеж 09 октября в 10:55
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Известия 15:06
Театры
На сцене Казанского ТЮЗа умер актер
Как рассказали в театре РИА Новости, несмотря на трагедию, актеры доиграли спектакль. Причины смерти 42-летнего Курченкова не сообщаются.
Аргументы и Факты 14:27
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 07:47
Политика
Трамп разрешил Минфину вводить санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп предоставил Министерству финансов США «весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций» против Турции, заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин.
Коммерсантъ 14:40
Армия и оружие
В ЛНР заявили об обнаружении ЗРК «Бук» на позициях ВСУ
RT на русском 15:04
Шоу-бизнес
Милана Кержакова и Лиза Адаменко стали новыми участницами «Холостяка»
Новым «холостяком» на ТНТ, как сообщил Super, стал доктор Антон Криворотов, и это первый герой проекта за долгое время, который не имеет отношения к шоу-бизнесу и занимается стоматологией.
Super.ru 07:56
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия вчера в 05:09
Политика
Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции.
Мойка78 вчера в 21:08
Здоровье
Названы продукты, которые помогут очистить сосуды
Сок граната при регулярном потреблении в течение года может помочь уменьшить толщину стенок сосудов на 30 процентов при условии, что продукт натуральный и хорошего качества.
Pro Город Ухта вчера в 07:32
Кино
Вуди Аллен показал свой «Нью-Йорк»
Очевидно, что и Тимоти Шаламе частично играет Вуди Аллена, потому что, известно, что режиссер в юности тоже играл в покер, как и герой этого фильма.
Коммерсантъ FM вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала фото с церемонии крещения в Армении
Знаменитая американская модель, блогер и бизнесвумен Ким Кардашьян опубликовала в соцсети фотографии с церемонии крещения в апостольской церкви в Армении.
VSE42.RU вчера в 23:05
Авто
Водородный седан Toyota Mirai заметно повзрослел
Компания Toyota показала новое поколение своего водородомобиля Mirai.
Драйв 10:43
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Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
РИА Новости 05:02
Единоборства
Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо
В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам оказалось, что Усик значительно легче оппонента.
Чемпионат 15:31
Политика
Путин заявил, что он не против либерализма
Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия.
Московский Комсомолец 05:55
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» завершила морские госиспытания
На подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" завершили морской этап государственных испытаний.
Российская газета 10:20
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Политика
Экс-посол США на Украине рассказала о влиянии Трампа на ее отставку
Экс-посол США на Украине Мари Йованович заявила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лично добивался ее отставки.
Известия 13:29
Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru 03:31