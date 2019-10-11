Экономика

РБКРБКForbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн

Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
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с чего всё началось

«Траст» насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова

Расчеты «Траста» совпадают с той информацией, что есть в публичном поле. Сбербанку семья Гуцериева должна $5 млрд (325 млрд рублей по текущему курсу). Reuters сообщал о долге в 320 млрд рублей перед «Трастом», но источник в окружении Гуцериева говорит, что это задолженность его племянника Шишханова.
Forbesвчера в 23:53

Подробнее о событии

Шишханов написал письмо в Forbes после статьи о долге «Сафмара» в ₽1 трлн

РБК14:43

Совокупный долг семьи Гуцериева достиг 1 трлн рублей — Forbes

REGNUM03:32

СМИ: У семьи Гуцериева насчитали долгов на триллион рублей

Росбалт05:21

Долг семьи миллиардера Гуцериева достиг триллиона рублей

URA.Ru05:10

Forbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей

Ведомости04:35

Триллионный долг самой богатой семьи России опровергли

Lenta.ru13:12

«Траст» насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова

Forbesвчера в 23:53
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Самый богатый клан России на грани разорения

Вести.UZ12:32
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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