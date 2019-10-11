Расчеты «Траста» совпадают с той информацией, что есть в публичном поле. Сбербанку семья Гуцериева должна $5 млрд (325 млрд рублей по текущему курсу). Reuters сообщал о долге в 320 млрд рублей перед «Трастом», но источник в окружении Гуцериева говорит, что это задолженность его племянника Шишханова.

с чего всё началось

Forbes со ссылкой на два источника сообщил, что совокупный долг компаний, связанных с семьей банкира Михаила Гуцериева, составляет примерно триллион рублей. Подсчет осуществил банк "Траст", который известен как банк "плохих" активов.

Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на триллион рублей

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