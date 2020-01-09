Общество

РБКРБКForbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

Американский венчурный фонд Insight Partners объявил 9 января о заключении окончательного соглашения по приобретению компании Veeam Software. Таким образом, по оценке Forbes, основатели последней — российские бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов — стали долларовыми миллиардерами.
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с чего всё началось

В России появились два новых долларовых миллиардера

В последнем рейтинге, опубликованном весной 2019 года, активы бизнесменов составляли $700 млн. Благодаря последней сделке и Тимашев, и Баронов, по оценке Forbes, становятся долларовыми миллиардерами. В сообщении указывается, что после сделки бизнесмены покинут совет директоров Veeam.
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Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
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