Первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, как и в прошлом году, занял «Яндекс». Основанная Аркадием Воложем интернет-компания в этом году стоит уже $14,6 млрд. На второй строчке — Mail.ru Group (стоимость — $5,3 млрд).

с чего всё началось

В перечне учитывались только игроки отечественного рынка, созданные в России. В этом году в него вошли компании, чьи продукты и услуги не могут существовать офлайн, поясняет Forbes.

Футбол Андрей Аршавин оценил молодых футболистов «Зенита» Бывший футболист, а ныне тренер «Зенита» U-16 Андрей Аршавин после посещения сборов «Зенита-2» оценил молодых футболистов и заявил, что им нужно много работать.

Армия и оружие Турция начала военную операцию в сирийском Идлибе На фоне турецкого наступления в Идлибе источники Bloomberg сообщили, что Анкара обратилась к Вашингтону с просьбой о развертывании в Турции двух батарей ЗРК Patriot — якобы для «сдерживания России».

Экономика ЦБ впервые за 8 лет изменит основания для блокировки счетов Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, приводит информационное агентство Банки.ру мнение представителя ЦБ.

Футбол Сборная России сохранила свое место в рейтинге ФИФА Международная федерации футбола (ФИФА) опубликовала сегодня на своем официальном сайте обновленный рейтинг сборных, согласно которому сборная России сохранила за собой 38-е место.

Гаджеты Выпущена предварительная версия Android 11 с массой улучшений Google, как и ожидалось, выпустила раньше обычного срока Android 11 Developer Preview, чтобы разработчики могли протестировать новую версию мобильной ОС перед запуском финальной сборки в этом году.

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Общество Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.

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Происшествия Подозреваемые в подготовке теракта в Керчи подростки арестованы 18 февраля в ФСБ сообщили, что в Крыму пресечена подготовка терактов в образовательных учреждениях, задержаны два подростка из Керчи.

Политика МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.