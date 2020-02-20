Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваForbes назвал 20 самых дорогих компаний Рунета

В перечне учитывались только игроки отечественного рынка, созданные в России. В этом году в него вошли компании, чьи продукты и услуги не могут существовать офлайн, поясняет Forbes.
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с чего всё началось

20 самых дорогих компаний Рунета. Рейтинг Forbes

Первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, как и в прошлом году, занял «Яндекс». Основанная Аркадием Воложем интернет-компания в этом году стоит уже $14,6 млрд. На второй строчке — Mail.ru Group (стоимость — $5,3 млрд).
Forbes00:52

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Forbes перечислил 20 самых дорогих компаний Рунета

Интерфакс05:53

Forbes назвал самые дорогие компании Рунета. Лидер обогнал ближайшего конкурента почти на 10 млрд долларов

Фонтанка.Ру04:50

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Forbes назвал самые дорогие компании Рунета

РБК04:07

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«Яндекс» сохранил лидерство в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes

ТАСС04:09

20 самых дорогих компаний Рунета. Рейтинг Forbes

Forbes00:52
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 15:27, Ашберн
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Стали известны цены на новые процессоры Intel Comet Lake-S

В Сети опубликовали скриншот цен на серию процессоров Intel Comet Lake-S.
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Армия и оружие

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ЦБ впервые за 8 лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, приводит информационное агентство Банки.ру мнение представителя ЦБ.
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Футбол

Сборная России сохранила свое место в рейтинге ФИФА

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Вестник Кавказа 12:42
Гаджеты

Выпущена предварительная версия Android 11 с массой улучшений

Google, как и ожидалось, выпустила раньше обычного срока Android 11 Developer Preview, чтобы разработчики могли протестировать новую версию мобильной ОС перед запуском финальной сборки в этом году.
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Происшествия

Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео

В интернете появилось видео момента жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
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Общество

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Начался перевод плавучего космодрома «Морской старт» из США в Россию

В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп США разрешил перебазирование "Морского старта" в Россию.
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Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли «Бенфику» в матче Лиги Европы

Футболисты донецкого "Шахтера" на своем поле нанесли поражение португальской "Бенфике" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
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Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

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Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

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Неизвестный напал на людей в мечети на севере Лондона. Как отмечает полиция, один человек ранен.
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18 февраля в ФСБ сообщили, что в Крыму пресечена подготовка терактов в образовательных учреждениях, задержаны два подростка из Керчи.
RT на русском 11:52
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Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала.
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Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении

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МЮ на выезде сыграл вничью с «Брюгге» в Лиге Европы

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