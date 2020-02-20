Первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, как и в прошлом году, занял «Яндекс». Основанная Аркадием Воложем интернет-компания в этом году стоит уже $14,6 млрд. На второй строчке — Mail.ru Group (стоимость — $5,3 млрд).

с чего всё началось

В перечне учитывались только игроки отечественного рынка, созданные в России. В этом году в него вошли компании, чьи продукты и услуги не могут существовать офлайн, поясняет Forbes.

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