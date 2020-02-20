Общество
Говорит МоскваForbes назвал 20 самых дорогих компаний Рунета
В перечне учитывались только игроки отечественного рынка, созданные в России. В этом году в него вошли компании, чьи продукты и услуги не могут существовать офлайн, поясняет Forbes.
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Первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, как и в прошлом году, занял «Яндекс». Основанная Аркадием Воложем интернет-компания в этом году стоит уже $14,6 млрд. На второй строчке — Mail.ru Group (стоимость — $5,3 млрд).Forbesвчера в 00:52
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«Яндекс» вновь стал самой дорогой российской интернет-компанией по версии Forbes
Известиявчера в 03:13
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«Мы обкакались». Шатов – об игре на Евро-2016
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В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
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Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии
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