Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваForbes назвал 20 самых дорогих компаний Рунета

В перечне учитывались только игроки отечественного рынка, созданные в России. В этом году в него вошли компании, чьи продукты и услуги не могут существовать офлайн, поясняет Forbes.
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20 самых дорогих компаний Рунета. Рейтинг Forbes

Первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, как и в прошлом году, занял «Яндекс». Основанная Аркадием Воложем интернет-компания в этом году стоит уже $14,6 млрд. На второй строчке — Mail.ru Group (стоимость — $5,3 млрд).
Forbesвчера в 00:52

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Forbes перечислил 20 самых дорогих компаний Рунета

Интерфаксвчера в 05:53

Forbes назвал самые дорогие компании Рунета. Лидер обогнал ближайшего конкурента почти на 10 млрд долларов

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Forbesвчера в 00:52
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Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

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Клим Шипенко раскрыл секрет успеха фильма «Холоп»

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Происшествия

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями.
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Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:33
Биатлон

Назван состав сборной России на эстафетные гонки ЧМ по биатлону

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Pravda.Ru 01:57
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.
Газета.Ru 02:31
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Общество

В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине

Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 00:49
Политика

Путин: Россию и Украину хотят «растащить» из-за страха конкуренции

Президент Владимир Путин считает, что существуют стороны, в чьих интересах – разделить Украину и Россию, об этом рассказал в интервью ТАСС.
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Космос

Новейшие российские телекоммуникационные спутники прибыли на Байконур

Российские спутники связи «Экспресс-103» и «Экспресс-80» доставлены на космодром Байконур и проходят подготовку к запуску на орбиту, 20 февраля сообщила пресс-служба Роскосмоса.
Красная весна вчера в 12:38
Политика

Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором

BFM.ru 01:22
Общество

Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной

Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
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Политика

Путин не смотрел сериал «Слуга народа» с Зеленским

Rambler News Service 02:01
Происшествия

Следствие начало проверку после жесткой посадки самолета в Магадане

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало процессуальную проверку по факту падения самолета Ан-2 в Магадане, сообщил ТАСС в четверг представитель ведомства.
ТАСС 19 февраля в 20:37
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Трамп раскритиковал «Паразитов» и Брэда Питта на «Оскаре»

Газета.Ru 02:16
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Вести.Ru 01:28
Происшествия

По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант

По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Lenta.ru 02:03
Политика

Прокурор запросил девять лет колонии для экс-министра обороны Украины

Российский прокурор в пятницу попросил приговорить к девяти годам колонии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко за призывы к терактам в России через СМИ, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда в Москве.
РИА Новости 03:02
Гаджеты

Стали известны цены на новые настольные процессоры Intel

Настольные процессоры Intel Comet Lake-S пока не вышли, но мы знаем о них всё больше.
iXBT.com вчера в 08:03
Общество

В Минпромторге объяснили идею повысить налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли России прокомментировало предложение повысить транспортный налог на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
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Общество

Приставы рассказали о жителе Белгорода с долгом в 14 миллиардов рублей

Руководитель управления ФССП, главный судебный пристав Белгородской области Денис Казанов рассказал, что один из жителей Белгорода задолжал 14 миллиардов рублей.
РИА Новости 01:03
Футбол

Агенты предлагали «Краснодару» купить Драговича

Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что «Краснодар» находится в поиске центрального защитника.
Metaratings вчера в 14:01
Происшествия

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:43
Футбол

«Мы обкакались». Шатов – об игре на Евро-2016

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов высказался о выступлении на чемпионате Европы-2016 в составе сборной России.
Матч ТВ 02:18
Спорт

Крюгер считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте

Норвежский лыжник Симен Крюгер высказал мнение, что снегоход помог россиянину Александру Большунову в гонке с общего старта на многодневной гонке "Скитур".
РИА Новости 02:29
Происшествия

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости вчера в 07:55
Общество

Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»

Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году.
РБК 00:45
Армия и оружие

Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о готовности остановить боевые действия в случае вывода из Ливии сирийских наемников и прекращения поставок оружия из Турции, об этом военный заявил в интервью РИА Новости.
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Диетолог перечислил уникальные свойства гречки

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