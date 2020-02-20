Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваForbes назвал 20 самых дорогих компаний Рунета

В перечне учитывались только игроки отечественного рынка, созданные в России. В этом году в него вошли компании, чьи продукты и услуги не могут существовать офлайн, поясняет Forbes.
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с чего всё началось

20 самых дорогих компаний Рунета. Рейтинг Forbes

Первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, как и в прошлом году, занял «Яндекс». Основанная Аркадием Воложем интернет-компания в этом году стоит уже $14,6 млрд. На второй строчке — Mail.ru Group (стоимость — $5,3 млрд).
Forbes00:52

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Forbes перечислил 20 самых дорогих компаний Рунета

Интерфакс05:53

20 самых дорогих компаний Рунета. Рейтинг Forbes

Forbes00:52

«Яндекс» сохранил лидерство в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes

ТАСС04:09

Forbes назвал самые дорогие компании Рунета

РБК04:07

«Яндекс», Mail.ru и Avito стали самыми дорогими компаниями рунета

Коммерсантъ03:22

«Яндекс» вновь стал самой дорогой российской интернет-компанией по версии Forbes

Известия03:13

Forbes назвал самые дорогие компании Рунета. Лидер обогнал ближайшего конкурента почти на 10 млрд долларов

Фонтанка.Ру04:50
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Происшествия

На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя

Местные жители, которые оказались категорически против размещения в санатории своих сограждан, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса, преградили путь к пансионату подожженными ветками и дровами.
Российская газета 13:36
Политика

Путин заявил о сохранении «тандема» с Медведевым

РБК вчера в 18:12
Армия и оружие

Россия нанесла удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

Российские ВКС и сирийские войска нанесли удар по прорвавшимся протурецким боевикам в сирийском Идлибе.
Известия 09:35
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости 12:21
Политика

Китай намерен создать специальную свободную медицинскую зону с Россией

Координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов сообщил, что в Китае будет создана свободная медицинская зона для совместных российско-китайских исследований методов лечения опасных заболеваний, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 11:23
Политика

Сергей Шнуров официально пошел в политику

Lenta.ru 05:18
Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

REGNUM 04:40
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия

В Татарстане задержали планировавших выехать в Сирию экстремистов

В Казани оперативникам ФСБ удалось задержать участников экстремистской группировки «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещена в России), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение регионального управления спецслужбы.
РБК 11:44
Космос

В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона

Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон. В Оренбургской области это астрономическое тело видно в телескоп.
Газета Оренбуржье 18 февраля в 02:14
Происшествия

Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Газета.Ru 11:58
Общество

СМИ узнали о расширении полномочий заместителя генпрокурора Гриня

Полномочия заместителя генпрокурора Виктора Гриня, курировавшего следствие в центральных аппаратах Следственного комитета России (СКР) и МВД, расширены.
Известия 13:41
Единоборства

Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
RT на русском 00:54
Спорт

Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»

Российский лыжник Александр Большунов победил в масс-старте на 34 км свободным стилем в Мерокере (Норвегия) в рамках многодневной гонки "Скитур", совмещенной с этапами Кубка мира.
РИА Новости 08:51
Общество

Соперники впечатлены изобретением Mercedes

Показанная Mercedes во второй день тестов система DAS (Dual Axis Steering – двухосевое рулевое управление) позволила ввести ещё одно измерение в процесс управления машиной, оперативно регулируя угол развала колёс, что позволит более эффективно работать с резиной.
F1news.ru 13:38
Общество

Подо Львовом в больнице запели гимн, узнав, что к ним не едут из Уханя

РЕН ТВ 10:59
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском вчера в 09:09
Здоровье

Ляшко готов поселить у себя дома эвакуированных из Китая украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко на своей странице в Twitter совсем недавно написал о готовности принять двух-трех соотечественников, эвакуированных из Уханя, у себя дома.
iReactor 04:31
Армия и оружие

Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", выводившей на орбиту военный спутник связи "Меридиан-М", мог завершиться аварией из-за недолива топлива.
Газета.Ru 13:04
Общество

Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки

Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
РИА Новости 13:34
Футбол

С ФК «Ростов» приставы взыскали 154 млн рублей

Как ранее сообщал N, пятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 млн рублей в пользу ООО «Агроком Холдинг» .Поводом для иска стал займ на 64 млн рублей, который футбольный клуб получил от «Донского табака».
Город N (Ростов) 10:18
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Коммерсантъ 10:45
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
BFM.ru 06:50
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru 06:21
Общество

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
Солидарность 04:48
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU вчера в 03:08
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом

Тимур Бекмамбетов сразу поставил актеру условие – ему нужно будет сильно похудеть, поскольку знаменитый герой Михаил Девятаев в момент побега из концлагеря весил около 39 кг.
Kleo.ru 07:05
Происшествия

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru 12:43
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