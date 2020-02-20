Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваForbes назвал 20 самых дорогих компаний Рунета

В перечне учитывались только игроки отечественного рынка, созданные в России. В этом году в него вошли компании, чьи продукты и услуги не могут существовать офлайн, поясняет Forbes.
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20 самых дорогих компаний Рунета. Рейтинг Forbes

Первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, как и в прошлом году, занял «Яндекс». Основанная Аркадием Воложем интернет-компания в этом году стоит уже $14,6 млрд. На второй строчке — Mail.ru Group (стоимость — $5,3 млрд).
Forbes00:52

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Forbes перечислил 20 самых дорогих компаний Рунета

Интерфакс05:53

Forbes назвал самые дорогие компании Рунета. Лидер обогнал ближайшего конкурента почти на 10 млрд долларов

Фонтанка.Ру04:50

«Яндекс» вновь стал самой дорогой российской интернет-компанией по версии Forbes

Известия03:13

Forbes назвал самые дорогие компании Рунета

РБК04:07

«Яндекс», Mail.ru и Avito стали самыми дорогими компаниями рунета

Коммерсантъ03:22

«Яндекс» сохранил лидерство в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes

ТАСС04:09

20 самых дорогих компаний Рунета. Рейтинг Forbes

Forbes00:52
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Общество

Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией

Газета.Ru 13:04
Общество

Суд разрешил Tesla продолжить строительство завода под Берлином

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода американской компании Tesla под Берлином.
РИА Новости 16:45
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Дания не согласна с предлагаемым бюджетом ЕС

Великобритания вышла из ЕС с 1 февраля 2020 года, однако Брюссель смог добиться от Лондона, что Великобритания продолжит платить взносы в бюджет сообщества до конца этого года, который также станет последним годом предыдущего семилетнего бюджетного цикла ЕС 2014-2020 годов.
ТАСС 12:08
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Культуромания вчера в 13:26
Общество

Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли предлагает повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже.
РБК 13:05
Происшествия

Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео

Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
Российская газета 08:06
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Глава Минздрава Украины проведет карантин с эвакуированными из Китая

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к находящимся на карантине под Полтавой гражданам, прибывшим из Китая.
РБК 17:11
Армия и оружие

МИД России выразил озабоченность поддержкой Турцией боевиков в Идлибе

Поддержка Турцией атаки боевиков в сирийской провинции Идлиб нарушает российско-турецкие договоренности о размежевании оппозиции и террористов.
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Кино

Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Газета.Ru 02:36
Происшествия

Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
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Политика

Дмитриева рассказала, чем будет заниматься Шнуров в партии

Глава фракции Партии роста в петербургском заксобрании Оксана Дмитриева рассказала, чем будет заниматься лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в их партии.
RT на русском 09:36
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Военный священник считает, что РПЦ должна освящать любое оружие

Русская православная церковь не должна отказываться от практики освящения любого типа оружия, поскольку речь идет об использовании его в России исключительно в благих, оборонительных целях, заявил в четверг РИА Новости настоятель Патриаршего подворья при Главном штабе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в подмосковном поселке Власиха протоиерей Михаил Васильев.
РИА Новости 14:50
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Происшествия

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Петропавловск".
РИА Новости 14:35
Экономика

Силуанов: Россия теряет миллиард рублей в день из-за коронавируса

Снижение товарооборота между Россией и Китаем из-за эпидемии коронавируса приводит к потерям для российской стороны в миллиард рублей ежедневно.
Компания 12:31
Общество

Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию

Вечером 20 февраля началась транспортировка из США в Россию стартовой платформы плавучего космодрома «Морской старт».
Коммерсантъ 16:57
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

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Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

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Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе

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Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала слова шведа Себастьяна Самуэльссона о её виновности в нарушении антидопинговых правил.
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Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
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Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры

Сергей Обрывалин стал первым заместителем министра культуры РФ Ольги Любимовой, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
РИА Новости 15:03
Армия и оружие

Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 22 летательных аппарата, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 16:08
Политика

МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках

Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
ТАСС 11:23
Космос

В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона

Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон. В Оренбургской области это астрономическое тело видно в телескоп.
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Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
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Футбол

«Арсенал» победил «Олимпиакос» на выезде

Ответная встреча пройдет в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Байер» победил «Порту» в матче Лиги Европы.
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Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим».
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Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
RT на русском 09:16
Политика

Путин заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Президент России Владимир Путин заявил ТАСС, что предварительно обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его кабинета министров.
Известия вчера в 22:05
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