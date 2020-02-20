Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваForbes назвал 20 самых дорогих компаний Рунета

В перечне учитывались только игроки отечественного рынка, созданные в России. В этом году в него вошли компании, чьи продукты и услуги не могут существовать офлайн, поясняет Forbes.
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с чего всё началось

20 самых дорогих компаний Рунета. Рейтинг Forbes

Первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, как и в прошлом году, занял «Яндекс». Основанная Аркадием Воложем интернет-компания в этом году стоит уже $14,6 млрд. На второй строчке — Mail.ru Group (стоимость — $5,3 млрд).
Forbes00:52

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Forbes перечислил 20 самых дорогих компаний Рунета

Интерфакс05:53

Forbes назвал самые дорогие компании Рунета. Лидер обогнал ближайшего конкурента почти на 10 млрд долларов

Фонтанка.Ру04:50

«Яндекс» сохранил лидерство в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes

ТАСС04:09

Forbes назвал самые дорогие компании Рунета

РБК04:07

«Яндекс», Mail.ru и Avito стали самыми дорогими компаниями рунета

Коммерсантъ03:22

«Яндекс» вновь стал самой дорогой российской интернет-компанией по версии Forbes

Известия03:13

20 самых дорогих компаний Рунета. Рейтинг Forbes

Forbes00:52
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Коммерсантъ вчера в 21:59
Происшествия

В Казани задержали трех участников экстремистской организации

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Казани трех членов ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, изъято холодное оружие и экстремистская литература, сообщает управление ФСБ России по Татарстану.
РИА Новости 11:09
Происшествия

Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 11:48
Общество

Военный суд оставил под арестом замглавы Генштаба ВС России Арсланова

Второй Западный окружной военный суд Москвы признал законным арест замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, отклонив жалобу защиты, передает корр. ТАСС из зала суда.
ТАСС 10:25
Биатлон

Биатлонисты сборной Норвегии победили в сингл-миксте на ЧМ

Сборная Норвегии по биатлону победила в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Италии, российская команда финишировала на седьмом месте.
РИА Новости 09:56
Космос

Получены первые данные о падении планетезималя в Германии

Российская газета вчера в 07:54
Происшествия

В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 07:48
Происшествия

В Москве задержали гражданина США по делу о взяточничестве

СК просит Басманный суд Москвы арестовать гражданина США Джина Мирона Спектора, задержанного по делу о посредничестве во взятке.
РИА Новости 09:36
Происшествия

Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая

Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:01
Футбол

Сын Черчесова перешёл в подмосковный «Олимп». В клубе работает Габулов

Подмосковный «Олимп», выступающий в ПФЛ, на своём сайте объявил о переходе вратаря Станислава Черчесова-младшего.
Чемпионат 11:53
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru 06:21
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском 09:16
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не оставит Идлиб Асаду

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция турецких военных в сирийском Идлибе может начаться в любой момент.
Коммерсантъ вчера в 05:15
Здоровье

Названо лекарство против коронавируса

В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Lenta.ru вчера в 14:17
Футбол

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Соперниками сборной России на групповом турнире стали сборная Бельгии (первое место рейтинга ФИФА; 1765 очков), а также команды Дании (16-е место; 1598 очков) и Финляндии (58-е; 1386).
ТАСС Спорт 04:07
Авто

Nissan останавливает все свои заводы

В Nissan отметили, что первый сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым на простой уйдет завод в Японии, а потом в Малайзии.
Avtodrug 06:30
Армия и оружие

Турция опровергла сообщения о просьбе к США поставить ЗРК Patriot

Представитель Министерства обороны Турции опроверг сообщение агентства Bloomberg о запросе Анкары в адрес США о поставке зенитно-ракетных комплексов Patriot.
РЕН ТВ 11:11
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Общество

Белоруссия закупила российскую нефть без премии

Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти без премии у трейдеров и с перевалкой в Литве.
Известия 10:53
Единоборства

Кадыров в соцсетях рассказал о тренировке с Александром Емельяненко

Как сообщается на сайте «Экономика сегодня», Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о тренировке с Александром Емельяненко.
Лезги газет вчера в 22:26
Происшествия

Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Ведомости 09:48
Космос

Китай вывел на орбиту четыре экспериментальных спутника

Эхо Москвы вчера в 18:08
Общество

Подо Львовом в больнице запели гимн, узнав, что к ним не едут из Уханя

РЕН ТВ 10:59
Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

REGNUM 04:40
Здоровье

Программа «Земский доктор» будет расширена в Челябинской области

В Челябинской области планируют расширить поддержку медицинских работников в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Первый областной 01:29
Общество

Стало известно о подавленном состоянии эвакуированных из Китая украинцев

Украинцы и иностранцы, эвакуированные из Китая, находятся в подавленном состоянии на фоне протестов жителей разных областей Украины, которые не хотят, чтобы в их регионы привезли людей на карантин.
Rambler News Service 06:44
Шоу-бизнес

Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии

«Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина намерена через суд заставить экс-короля Малайзии платить алименты их сыну Леону.
Shraibikus News 18 февраля в 11:04
Космос

Туристы на Crew Dragon получат радиацию, как ликвидаторы в Чернобыле

Туристы, которые отправятся в космос на корабле Илона Маска, могут получить радиацию, как ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Российская газета 00:45
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС вчера в 07:21
Политика

Россия отвергла обвинения в кибератаках в Грузии

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, комментируя обвинение в адрес Москвы в причастности к кибератакам на ряд грузинских сайтов в октябре 2019 года.
Вести.Ru 10:53
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