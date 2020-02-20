Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваForbes назвал 20 самых дорогих компаний Рунета

В перечне учитывались только игроки отечественного рынка, созданные в России. В этом году в него вошли компании, чьи продукты и услуги не могут существовать офлайн, поясняет Forbes.
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с чего всё началось

20 самых дорогих компаний Рунета. Рейтинг Forbes

Первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, как и в прошлом году, занял «Яндекс». Основанная Аркадием Воложем интернет-компания в этом году стоит уже $14,6 млрд. На второй строчке — Mail.ru Group (стоимость — $5,3 млрд).
Forbes00:52

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20 самых дорогих компаний Рунета. Рейтинг Forbes

Forbes00:52

Forbes назвал самые дорогие компании Рунета. Лидер обогнал ближайшего конкурента почти на 10 млрд долларов

Фонтанка.Ру04:50

«Яндекс» сохранил лидерство в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes

ТАСС04:09

Forbes назвал самые дорогие компании Рунета

РБК04:07

«Яндекс», Mail.ru и Avito стали самыми дорогими компаниями рунета

Коммерсантъ03:22

«Яндекс» вновь стал самой дорогой российской интернет-компанией по версии Forbes

Известия03:13

Forbes перечислил 20 самых дорогих компаний Рунета

Интерфакс05:53
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 09:23, Ашберн
Экономика

Силуанов признал момент нарушения бюджетного правила в покупке Сбербанка

Сделка по продаже Сбербанка правительству, в результате которой средства Фонда национального благосостояния трансформируются в доходы бюджета, может нарушать бюджетное правило, но не должна повлиять на курс рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.
РБК 08:36
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости 08:12
Общество

ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах

ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
Газета.Ru 03:54
Общество

Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге

РБК вчера в 06:22
Здоровье

В Китае сообщили о повторном появлении коронавируса у вылечившихся

В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
ToDay News Ufa вчера в 23:37
Здоровье

Министр здравоохранения объявил об укрупнении медучреждений Бийска

Заседание городской Думы проходит 20 февраля в Бийске. Перед депутатами выступил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Бийский рабочий вчера в 22:59
Армия и оружие

Турция начала наступление в Идлибе

Вооруженная сирийская оппозиция, поддерживающая Турцию, перешла в наступление на сирийскую армию в юго-восточных районах провинции Идлиб, передает телеканал Al Jazeera.
Газета.Ru 08:29
Гаджеты

Владельцы смартфонов Galaxy получили странные сообщения от Samsung

Сегодняшнее утро владельцев смартфонов Samsung началось не с привычного пролистывания ленты новостей, а с уведомлений от службы Find My Mobile, которая используется для определения местонахождения устройства.
Live24 08:13
Финансы

Силуанов назвал условия снижения ставки по ипотеке

Министр финансов России Антон Силуанов, отвечая на вопросы читателей РБК, назвал условия снижения ставки по ипотеке.
РБК 08:46
Общество

На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР

RT на русском 07:37
Экономика

«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

В сообщении "Открытие Холдинг" ссылался, в частности, на нормы закона, обязывающие руководителя должника в определенных случаях подать заявление о банкротстве - например, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.
РИА Новости 07:04
Экономика

Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей.
Вести.Ru вчера в 18:36
Происшествия

В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

Газета.Ru 07:25
Политика

В Конституцию предлагают внести поправки о пенсионном обеспечении

Партия пенсионеров предлагает в них прописать нормы о «персональной ответственности» правительства за пенсионное обеспечение.
Ридус 09:06
Экономика

Силуанов оценил идею увеличить страховые выплаты по всем вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов усомнился в необходимости увеличить максимальную сумму страховых выплат вкладчикам при отзыве лицензии у банка с нынешних 1,4 млн руб. до 5 млн руб. по всем вкладам россиян.
Rambler News Service 09:02
Происшествия

Опубликовано видео жесткой посадки Ан-2 в Магадане

В сети появилось видео жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане.
Газета.Ru 06:40
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Общество

Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в Литве

Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в литовской Клайпеде, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
РИА Новости 08:09
Общество

Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и еще четыре действующих генерала вступились за замначальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, арестованного по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей.
РИА Новости 08:31
Футбол

Дзагоев: не очень хотелось играть с «Картахеной», но свои страхи нужно перебарывать

Не очень хотелось, но свои страхи нужно перебарывать. Решил, что буду играть, нужно набирать дальше форму.
Чемпионат 07:25
Спорт

Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»

РИА Новости 08:51
Происшествия

В московском районе Раменки сотрудники частного охранного предприятия избили двух депутатов Мосгордумы

Эхо Москвы 07:01
Происшествия

Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина

Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина.
Lenta.ru 08:10
Происшествия

12 участников банды «Вторые горки» арестованы в Казани

В пресс-службе МВД по Татарстану "Интерфаксу" уточнили, что арестованными являются лидер группировки "Вторые горки" Артур Кунаев и участники этой ОПГ.
Интерфакс 08:47
Космос

Астрофизики МГУ определили массу чёрной дыры в центре галактики М87

Аргументы и Факты 18 февраля в 07:13
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Шоу-бизнес

Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом

Певица родила сына, но из-за обилия концертов не могла уделять ему достаточно времени.
StarHit.ru вчера в 05:00
Политика

Грузия обвинила Россию в кибератаке

Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке, которую, по информации грузинской стороны, та совершила 28 октября 2019 года.
REGNUM 09:04
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Здоровье

Названо лекарство против коронавируса

В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Lenta.ru вчера в 14:17
Как работают Яндекс.Новости?
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