Общество
Говорит МоскваForbes назвал 20 самых дорогих компаний Рунета
В перечне учитывались только игроки отечественного рынка, созданные в России. В этом году в него вошли компании, чьи продукты и услуги не могут существовать офлайн, поясняет Forbes.
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Первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, как и в прошлом году, занял «Яндекс». Основанная Аркадием Воложем интернет-компания в этом году стоит уже $14,6 млрд. На второй строчке — Mail.ru Group (стоимость — $5,3 млрд).Forbes00:52
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Экономика
Силуанов признал момент нарушения бюджетного правила в покупке Сбербанка
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ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах
ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
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Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге
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Заседание городской Думы проходит 20 февраля в Бийске. Перед депутатами выступил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Армия и оружие
Турция начала наступление в Идлибе
Вооруженная сирийская оппозиция, поддерживающая Турцию, перешла в наступление на сирийскую армию в юго-восточных районах провинции Идлиб, передает телеканал Al Jazeera.
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Экономика
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В сообщении "Открытие Холдинг" ссылался, в частности, на нормы закона, обязывающие руководителя должника в определенных случаях подать заявление о банкротстве - например, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.
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Политика
В Конституцию предлагают внести поправки о пенсионном обеспечении
Партия пенсионеров предлагает в них прописать нормы о «персональной ответственности» правительства за пенсионное обеспечение.
Экономика
Силуанов оценил идею увеличить страховые выплаты по всем вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов усомнился в необходимости увеличить максимальную сумму страховых выплат вкладчикам при отзыве лицензии у банка с нынешних 1,4 млн руб. до 5 млн руб. по всем вкладам россиян.
Происшествия
Опубликовано видео жесткой посадки Ан-2 в Магадане
В сети появилось видео жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Общество
Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в Литве
Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в литовской Клайпеде, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Общество
Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и еще четыре действующих генерала вступились за замначальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, арестованного по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей.
Футбол
Дзагоев: не очень хотелось играть с «Картахеной», но свои страхи нужно перебарывать
Не очень хотелось, но свои страхи нужно перебарывать. Решил, что буду играть, нужно набирать дальше форму.
Спорт
Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
Происшествия
В московском районе Раменки сотрудники частного охранного предприятия избили двух депутатов Мосгордумы
Происшествия
Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина
Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина.
Происшествия
12 участников банды «Вторые горки» арестованы в Казани
В пресс-службе МВД по Татарстану "Интерфаксу" уточнили, что арестованными являются лидер группировки "Вторые горки" Артур Кунаев и участники этой ОПГ.
Космос
Астрофизики МГУ определили массу чёрной дыры в центре галактики М87
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
Шоу-бизнес
Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом
Певица родила сына, но из-за обилия концертов не могла уделять ему достаточно времени.
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Грузия обвинила Россию в кибератаке
Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке, которую, по информации грузинской стороны, та совершила 28 октября 2019 года.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Здоровье
Названо лекарство против коронавируса
В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.