Политика

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Канцлер Германии Ангела Меркель признана самой влиятельной женщиной 2018 года по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания в четверг, 12 декабря. Таким образом, бундесканцлер девятый год подряд возглавляет рейтинг.
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