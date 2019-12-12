Канцлер Германии Ангела Меркель признана самой влиятельной женщиной 2018 года по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания в четверг, 12 декабря. Таким образом, бундесканцлер девятый год подряд возглавляет рейтинг.

Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной года

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