Политика
ИзвестияForbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной года
Канцлер Германии Ангела Меркель признана самой влиятельной женщиной 2018 года по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания в четверг, 12 декабря. Таким образом, бундесканцлер девятый год подряд возглавляет рейтинг.
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Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Футбол
Зане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»
Следующим летом до истечения срока контракта останется один год, поэтому «Манчестер Сити» будет вынужден сбрасывать цену на футболиста.
Происшествия
Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло
Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Политика
В британском парламенте начались досрочные выборы
Досрочные выборы в парламент проходят по инициативе Джонсона, чтобы одобрить соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.
Спорт
Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу
Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
Происшествия
В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл испанскому «Атлетико» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Хоккей
Овечкин столкнулся с арбитром в матче НХЛ, судью доставили в больницу
Политика
Песков опроверг наличие запрета шутить про Путина
Журналисты спросили, соответствует ли действительности заявление одного из участников КВН-команды "Уральские пельмени", что на ТВ стало больше цензуры и что про главу государства совсем нельзя шутить.
Происшествия
Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО
Происшествия
В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили нашли обломки
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Политика
Путин принял отставку иркутского губернатора
Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Армия и оружие
В ВСУ создан объект для тренировок боёв в городских условиях
В пояснительном тексте отмечается, что в «kill house», оборудованном специальным покрытием стен, подразделения могут проводить тренировки по проведению огневого боестолкновения в условиях города, включая внутренние помещения зданий, используя холостые и боевые патроны.
Армия и оружие
В Донбассе сорваны мирные договоренности: начались бои – ВСУ несут потери
По состоянию на 11 декабря в Донбассе двое военнослужащих ВСУ получили ранения во время боевых действий.
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий штрафовать за превышение «средней скорости» движения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Политика
Сайт «Миротворец» добавит в свою базу журналистов телеканала «Звезда»
Украинский сайт «Миротворец» сообщил, что внесёт в чёрный список приехавших в Киев журналистов российского телеканала «Звезда».
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Политика
В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил законопроект, по которому госсекретарь должен рассмотреть вопрос о том, является ли РФ «спонсором терроризма».
Политика
Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции следователю Александру Лаврову, который вёл в том числе дело режиссёра Кирилла Серебренникова.
Политика
Санна Марин избрана премьер-министром Финляндии
Санна Марин станет самым молодым премьер-министром в истории Финляндии.
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.
Биатлон
Шевнина стала лучшей из россиянок в суперспринте на Кубке IBU
Биатлонистка Ингела Андерссон из Швеции стала победительницей суперспринта на втором этапе Кубка IBU, который проходит в итальянском Риднау.
Политика
Джабаров оценил позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре о том, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».
Игры
Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust
Стадия Facepunch Studios, создавшая «выживалку» Rust, ополчилась на пользователей, которые играют с помощью мышей Bloody и A4Tech.