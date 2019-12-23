Экономика

РБКРБКForbes назвал российского бизнесмена года

За Прохорова же проголосовали только 17% читателей. Оборот Wildberries в 2018 году составил почти 119 млрд руб. Forbes называет Бакальчук первой после Елены Батуриной (81-е место с $1,2 млрд) женщиной-миллиардером в российском списке.
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Миграция миллиардов: главные сделки российских бизнесменов в 2019 году состоялись за пределами страны

Forbes22 декабря в 23:51

Ротенберг, Дерипаска и Греф стали героями года по версии Forbes

URA.Ruвчера в 00:24

Названы герои года российского бизнеса по версии Forbes

Телеканал 360°вчера в 01:22

Forbes назвал российского бизнесмена года

РБКвчера в 11:11

Forbes выбрал героев года в российском бизнесе

БИЗНЕС Onlineвчера в 00:59

Назван российский бизнесмен года

Lenta.ruвчера в 12:07

Главные сделки российских бизнесменов в 2019 году по версии Forbes

ГЛАС.RUвчера в 09:32
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Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

РИА Новости 00:25
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Политика

В Крыму назвали несостоятельными претензии ЕС по Крымскому мосту

Претензии Европейского союза по поводу открытия железнодорожной части Крымского моста несостоятельны, заявил глава Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев.
RT на русском вчера в 15:58
Футбол

Игрок «КАМАЗа» Караев поедет на первый зимний сбор с ЦСКА

Нападающий "КАМАЗа" Давид Караев проведет первый зимний сбор в расположении московского ЦСКА, сообщает Sport24.
Реальное время вчера в 10:44
Футбол

Дзюба вновь признан лучшим футболистом России

Российский футбольный союз (РФС) признал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком страны по итогам уходящего года.
Политика Сегодня вчера в 12:32
Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс вчера в 23:47
Происшествия

В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину

Полицейские в Красноярске задержали женщину, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках.
Известия вчера в 05:32
Общество

МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию из зон ЧС

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России готовит поправки в законодательство об обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации.
Известия 01:09
Общество

«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Газета.Ru вчера в 19:44
Происшествия

В Китае казнили поджигателя караоке, где погибли 18 человек

Суд средней ступени китайской провинции Гуандун казнил Лю Чунлоу, виновного в поджоге караоке, где погибли 18 человек.
РИА Новости 01:27
Гаджеты

В России стартовали продажи самого дорогого компьютера Apple

В РФ стартовали продажи самого дорогостоящего компьютера от компании Apple.
SM News вчера в 01:16
Общество

Метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом

Российский метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и на время потерял ориентацию, сообщили РИА Новости в "Роскосмосе".
РИА Новости вчера в 23:48
Экономика

Владельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана

Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство.
Интерфакс 01:45
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
Общество

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.
РБК вчера в 22:01
Происшествия

В Татарстане на посадившую сына за руль женщину завели ещё одно дело

Аргументы и Факты вчера в 14:10
Общество

Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год

RT на русском 00:55
Экономика

Акции Tesla взлетели за три дня на 10%. Что привлекло инвесторов

Всего же за три последних сессии бумаги подорожали почти на 10%.
РБК вчера в 22:02
Общество

«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ

«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Известия вчера в 16:56
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Хоккей

Как «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в Давосе

RT на русском вчера в 23:35
Политика

Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Известия вчера в 17:49
Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Московский Комсомолец вчера в 06:48
Происшествия

В Тулуне при пожаре погибли 8-летний мальчик и его бабушка

В Тулуне при пожаре в доме погибли 8-летний ребенок и его 86-летняя бабушка, сообщается на сайте ГУ МЧС Иркутской области.
РБК вчера в 22:35
Авто

Найден способ спасения дизельных двигателей

Car.ru 21 декабря в 08:41
Политика

Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Lenta.ru вчера в 10:52
Происшествия

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова

Гособвинитель попросил наказание в виде 3,5 года колонии общего режима для Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти на несанкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде в понедельник.
Интерфакс вчера в 11:24
Армия и оружие

Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах

"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
РИА Новости 22 декабря в 13:08
Шоу-бизнес

Телеведущий Попов раскритиковал слова Наргиз о России

Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Политическая Экспертиза вчера в 13:58
Общество

Температура в Москве обновила рекорд 140-летней давности

Прошлый температурный рекорд был установлен 23 декабря 2015 г. Тогда воздух в Москве прогрелся до 5,9 градуса, рассказали «Интерфаксу» в метеобюро.
Ведомости вчера в 14:32
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Михаил Прохоров
Российский предприниматель
Российский предприниматель и политик, миллиардер. Основатель оппозиционной партии «Гражданская платформа», бывший глава партии «Правое дело». Участник президентских выборов 4 марта 2012 года, на которых он занял 3-е место, получив 7,98% голосов избирателей. Учредитель и бывший президент частного инвестиционного фонда ОНЭКСИМ, президент Союза биатлонистов России в 2008-2014 годах, бывший владелец баскетбольной команды Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс».
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