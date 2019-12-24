Экономика

News.ruNews.ruForbes назвал бизнесмена 2019 года

Издание Forbes подвело итоги 2019 года и назвало бизнесмена уходящего года. По мнению издания, этот титул заслужил владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров.
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Миграция миллиардов: главные сделки российских бизнесменов в 2019 году состоялись за пределами страны

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Ротенберг, Дерипаска и Греф стали героями года по версии Forbes

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Названы герои года российского бизнеса по версии Forbes

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Назван российский бизнесмен года

Lenta.ruвчера в 12:07

Главные сделки российских бизнесменов в 2019 году по версии Forbes

ГЛАС.RUвчера в 09:32
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Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина

Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. О задержании он сообщил в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:42
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Сенаторы США установили условия снятия с России санкций

Санкции против России вводятся по двум причинам: за вмешательство во внутреннюю политику США и за агрессию против Украины.
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Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
RT на русском 03:14
Транспорт

В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур

Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
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Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу

Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
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Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
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«Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков

"Яндекс" и два крупнейших кредитных бюро России начали оценивать платежеспособность заемщиков.
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Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Политика

Джулиани заявил, что за назначением послов США на Украине стоял Сорос

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что за назначением четырех послов США на Украине, в том числе Мари Йованович, стоял миллиардер Джордж Сорос.
Газета.Ru 02:43
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Российская газета 00:11
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Иван Ургант высмеял «Уральских пельменей»

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Экономика

Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»

Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
ТАСС 01:49
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Acer представила портативный монитор PM1. Цена

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Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах

Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
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Политика

Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
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Общество

В США начали расследование в отношении BMW

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автопроизводителя BMW, пишут Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.
РБК 03:12
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Энергетика

В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
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Экономика

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Газета.Ru вчера в 09:36
Происшествия

В Петербурге на пешеходном переходе произошел конфликт со стрельбой

Как рассказали в полиции, накануне вечером у дома 19 по этому проспекту Ветеранов водитель автомобиля "Ниссан Альмера" совершил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на 21-летнего мужчину.
РИА Новости 03:16
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 4 копейки – до 62,29 рубля, курс евро поднялся на 5 копеек – до 69,02 рубля.
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Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
РИА Новости вчера в 16:48
Технологии

Кодзима начал разработку нового проекта

Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима приступил к работе над следующим проектом.
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Общество

Тимати стал жертвой пранка в США

Известного российского рэпера Тимати разыграл его бизнес-партнер в США.
Pravda.Ru вчера в 09:18
Общество

Власти Москвы отказались от проекта 72-этажной башни по программе реновации в СЗАО

Ранее сообщалось, что небоскреб в 72 этажа высотой 255 м планируется построить в 3-м микрорайоне в Покровском-Стрешневе в рамках программы реновации жилого фонда столицы.
ТАСС 02:38
Политика

Путин рассказал строителям Крымского моста о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин во время общения со строителями Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань, вспомнил, как ему по ночам звонил бизнесмен Аркадий Ротенберг.
Online47.ru вчера в 06:17
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Двое судей боя Кудряшов-Пейсар дисквалифицированы на полтора года

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Общество

В России с 2020 года изменят правила сдачи экзамена на права

Ещё одна «порция» изменений в правилах проведения экзамена на водительские права начнёт действовать с 1 октября 2020 года.
REGNUM 01:35
Экономика

За год средний платеж жителей Самары по налогам вырос на 39%

Средний платеж жителей Самары по имущественному налогу составляет 682 рубля — за год он увеличился на 33%.
Волжская коммуна 01:53
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«Яндекс» выяснил, куда красноярцы уезжают на новогодние праздники

Как выяснилось, красноярцы не слишком заинтересованы в новогодних путешествиях.
7 канал Красноярск 00:31
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Михаил Прохоров
Российский предприниматель
Российский предприниматель и политик, миллиардер. Основатель оппозиционной партии «Гражданская платформа», бывший глава партии «Правое дело». Участник президентских выборов 4 марта 2012 года, на которых он занял 3-е место, получив 7,98% голосов избирателей. Учредитель и бывший президент частного инвестиционного фонда ОНЭКСИМ, президент Союза биатлонистов России в 2008-2014 годах, бывший владелец баскетбольной команды Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс».
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