Экономика
News.ruForbes назвал бизнесмена 2019 года
Издание Forbes подвело итоги 2019 года и назвало бизнесмена уходящего года. По мнению издания, этот титул заслужил владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Происшествия
Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина
Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. О задержании он сообщил в своем Telegram-канале.
Политика
Сенаторы США установили условия снятия с России санкций
Санкции против России вводятся по двум причинам: за вмешательство во внутреннюю политику США и за агрессию против Украины.
Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
Транспорт
В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур
Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу
Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Общество
«Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков
"Яндекс" и два крупнейших кредитных бюро России начали оценивать платежеспособность заемщиков.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
Джулиани заявил, что за назначением послов США на Украине стоял Сорос
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что за назначением четырех послов США на Украине, в том числе Мари Йованович, стоял миллиардер Джордж Сорос.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Культура
Иван Ургант высмеял «Уральских пельменей»
Экономика
Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»
Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
Шоу-бизнес
Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах
Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
Политика
Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Общество
В США начали расследование в отношении BMW
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автопроизводителя BMW, пишут Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Энергетика
В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Происшествия
В Петербурге на пешеходном переходе произошел конфликт со стрельбой
Как рассказали в полиции, накануне вечером у дома 19 по этому проспекту Ветеранов водитель автомобиля "Ниссан Альмера" совершил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на 21-летнего мужчину.
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 4 копейки – до 62,29 рубля, курс евро поднялся на 5 копеек – до 69,02 рубля.
Кино
Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
Технологии
Кодзима начал разработку нового проекта
Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима приступил к работе над следующим проектом.
Общество
Тимати стал жертвой пранка в США
Известного российского рэпера Тимати разыграл его бизнес-партнер в США.
Общество
Власти Москвы отказались от проекта 72-этажной башни по программе реновации в СЗАО
Ранее сообщалось, что небоскреб в 72 этажа высотой 255 м планируется построить в 3-м микрорайоне в Покровском-Стрешневе в рамках программы реновации жилого фонда столицы.
Политика
Путин рассказал строителям Крымского моста о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин во время общения со строителями Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань, вспомнил, как ему по ночам звонил бизнесмен Аркадий Ротенберг.
Единоборства
Двое судей боя Кудряшов-Пейсар дисквалифицированы на полтора года
Общество
В России с 2020 года изменят правила сдачи экзамена на права
Ещё одна «порция» изменений в правилах проведения экзамена на водительские права начнёт действовать с 1 октября 2020 года.
Экономика
За год средний платеж жителей Самары по налогам вырос на 39%
Средний платеж жителей Самары по имущественному налогу составляет 682 рубля — за год он увеличился на 33%.
Путешествия
«Яндекс» выяснил, куда красноярцы уезжают на новогодние праздники
Как выяснилось, красноярцы не слишком заинтересованы в новогодних путешествиях.