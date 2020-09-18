Большими доходами могут похвастаться депутаты некоторых регионов и топ-менеджеры госкорпораций. Ни один чиновник силовых ведомств не задекларировал доход, который позволил бы включить его в топ-100. Другие материалы рейтинга: 20 богатейших жен и мужей госслужащих Как мы считали.

с чего всё началось

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