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Газета.Ru
Газета.Ru

Forbes назвал богатейших депутатов и чиновников России

Forbes составил рейтинг ста богатейших госслужащих и депутатов России. Список опубликован на сайте издания. Возглавил рейтинг депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, доход которого в 2019 году составил 6,2 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
Forbes

100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2020. Рейтинг Forbes

В 2020 году рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes существенно обновился: почти половина его участников отсутствовала в прошлогоднем списке.
Forbes03:17
Подробнее о событии
Forbes

Миллиарды во власти: участники списка Forbes среди богатейших госслужащих и депутатов

Forbes11:17
РБК

Forbes назвал лидера по доходам среди чиновников и депутатов

РБК09:16
Фонтанка.Ру

Вице-губернатор, коммунист и ректор. Трое представляют Петербург в топ-100 самых богатых госслужащих и депутатов

Фонтанка.Ру05:55
ТАСС

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников России

ТАСС07:56
URA.Ru

Forbes назвал самых богатых жен российских политиков

URA.Ru08:46
Коммерсантъ

Богатейшие российские чиновники и депутаты

Коммерсантъ08:13
РИА Новости

Forbes назвал самых богатых жен и мужей российских госслужащих

РИА Новости09:01

Глава ЦБ: брошки выбираю в соответствии с ситуацией

"Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением", — заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, которая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка появилась с брошкой со знаком "пауза".
Pravda.Ru09:16
5

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру07:58
20

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Европарламент принял резолюцию с требованиями о проведении независимого расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, усилении санкционного пакета против России и остановки "Северный поток-2".
CT news09:06
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В офисе Зеленского опровергли тайные договоренности с Россией

Украинские власти не имеют никаких тайных договоренностей с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире телеканала «Украина».
Ведомости15:17

Жириновский предложил кремировать тело Ленина

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский в эфире «Вести ФМ» в пятницу предложил кремировать тело Владимира Ленина в случае, если коммунисты не хотят продавать его американскому художнику Дэвиду Датуне.
Парламентская газета15:02
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По примеру Сердюкова: как амазонки Шойгу богатеют за счет Минобороны

Действующий глава Минобороны Сергей Шойгу следует по стопам Сердюкова — при нем ведомство также сотрясают коррупционные скандалы, и у него также появляются свои «амазонки» с большими звездами на погонах.
Первое антикоррупционное СМИ11:24
1

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).
РБК23:00
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СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАСС07:41
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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известия15:18
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