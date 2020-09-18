По примеру Сердюкова: как амазонки Шойгу богатеют за счет Минобороны

Действующий глава Минобороны Сергей Шойгу следует по стопам Сердюкова — при нем ведомство также сотрясают коррупционные скандалы, и у него также появляются свои «амазонки» с большими звездами на погонах.