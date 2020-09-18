Forbes назвал богатейших депутатов и чиновников России
Forbes составил рейтинг ста богатейших госслужащих и депутатов России. Список опубликован на сайте издания. Возглавил рейтинг депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, доход которого в 2019 году составил 6,2 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2020. Рейтинг Forbes
В 2020 году рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes существенно обновился: почти половина его участников отсутствовала в прошлогоднем списке.
Forbes03:17
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