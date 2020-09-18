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Газета.Ru
Газета.Ru

Forbes назвал богатейших депутатов и чиновников России

Forbes составил рейтинг ста богатейших госслужащих и депутатов России. Список опубликован на сайте издания. Возглавил рейтинг депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, доход которого в 2019 году составил 6,2 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
Forbes

100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2020. Рейтинг Forbes

В 2020 году рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes существенно обновился: почти половина его участников отсутствовала в прошлогоднем списке.
Forbes03:17
Подробнее о событии
URA.Ru

Forbes назвал самых богатых жен российских политиков

URA.Ru08:46
РИА Новости

Forbes назвал самых богатых жен и мужей российских госслужащих

РИА Новости09:01
ТАСС

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников России

ТАСС07:56
РБК

Forbes назвал лидера по доходам среди чиновников и депутатов

РБК09:16
Коммерсантъ

Богатейшие российские чиновники и депутаты

Коммерсантъ08:13
Фонтанка.Ру

Вице-губернатор, коммунист и ректор. Трое представляют Петербург в топ-100 самых богатых госслужащих и депутатов

Фонтанка.Ру05:55
Forbes

Список богатейших госслужащих России возглавил соратник «крабового короля»

Forbes04:40

В СПЧ ООН осудили ситуацию с правами человека в Белоруссии

Страны-члены Совета по правам человека ООН в пятницу приняли резолюцию, осуждающую ситуацию с соблюдением прав человека в Белоруссии и призывающую власти страны принять меры для урегулирования ситуации.
Интерфакс10:39
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Названы финалисты конкурса на концепцию парка «Тучков буян»

В пятницу в Санкт-Петербурге были объявлены победители и финалисты Международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Тучков буян", говорится в пресс-релизе, который поступил 18 сентября в редакцию "Газеты.Ru".
Названы финалисты конкурса на концепцию парка «Тучков буян»
Газета.Ru09:42
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Европарламент принял резолюцию с требованиями о проведении независимого расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, усилении санкционного пакета против России и остановки "Северный поток-2".
CT news09:06
4,4K

Названа рекомендованная цена препарата «Арепливир» от коронавируса

Стоимость упаковки нового российского препарата против коронавирусной инфекции «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, будет стоить в рознице от 12 320 рублей.
Известия09:18
2,8K

Путин, Лукашенко и Трамп получили Шнобелевские премии

В 2020 г. премия в области медицинского образования присуждена президенту России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу, президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а также лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана, говорится на сайте премии.
Ведомости01:58
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СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАСС07:41
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В ФБК считают Певчих причастной к отравлению Навального

После получения информации о посадке самолета в Омске и сведений о вероятном отравлении Навального, Певчих изъяла вещи, в том числе бутылки с водой, и, уклонившись от общения с полицией, вместе с вещами из номера Навального вылетела в Омск.
Слово и Дело10:14
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