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Газета.Ru
Газета.Ru

Forbes назвал богатейших депутатов и чиновников России

Forbes составил рейтинг ста богатейших госслужащих и депутатов России. Список опубликован на сайте издания. Возглавил рейтинг депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, доход которого в 2019 году составил 6,2 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
Forbes

100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2020. Рейтинг Forbes

В 2020 году рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes существенно обновился: почти половина его участников отсутствовала в прошлогоднем списке.
Forbes03:17
Подробнее о событии
РБК

Forbes назвал лидера по доходам среди чиновников и депутатов

РБК09:16
РИА Новости

Forbes назвал самых богатых жен и мужей российских госслужащих

РИА Новости09:01
Фонтанка.Ру

Вице-губернатор, коммунист и ректор. Трое представляют Петербург в топ-100 самых богатых госслужащих и депутатов

Фонтанка.Ру05:55
URA.Ru

Forbes назвал самых богатых жен российских политиков

URA.Ru08:46
Коммерсантъ

Богатейшие российские чиновники и депутаты

Коммерсантъ08:13
ТАСС

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников России

ТАСС07:56
Forbes

Список богатейших госслужащих России возглавил соратник «крабового короля»

Forbes04:40

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Самолеты ВВС США «отработали» удары по военным объектам РФ

«28 августа, 4 и 14 сентября самолеты ВВС США B-52H отработали выходы на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по объектам на территории Южного военного округа», — передает «Интерфакс» слова начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба РФ Сергея Рудского.
Известия09:41

Россия, Венесуэла и Китай призвали ООН прекратить дебаты по Белоруссии

Как отметили Белоруссия, Россия, Китай и Венесуэла, СПЧ ООН нарушил формат срочных дебатов, потому что они не предусматривают участие представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человек или странового спецдокладчика.
Газета.Ru05:20
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Посольство России потребовало от США разъяснений репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у американских властей объяснений по поводу репортажа телеканала NBC, в котором упоминается поддержка со стороны США «украинских подразделений» в Крыму.
Ведомости00:57
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Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газета08:23
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Украинские ученые получили Шнобелевскую премию за танцующих червей

18 сентября 2020 года на официальном сайте премии было опубликовано заявление, что украинский физик Иван Максимов и математик Андрей Потоцкий получили Шнобелевскую премию за изучение поведения тела червей под вибрациями.
Goroday.ru09:31

Киев согласился включить в закон о Донбассе «формулу Штайнмайера»

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа», член политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе в Минске по Донбассу Андрей Костин заявил, что «формула Штайнмайера» будет включена в закон об особом статусе Донбасса.
Страна Советов on-line06:47
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