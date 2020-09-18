Общество

Газета.RuГазета.RuForbes назвал богатейших депутатов и чиновников России

Forbes составил рейтинг ста богатейших госслужащих и депутатов России. Список опубликован на сайте издания. Возглавил рейтинг депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, доход которого в 2019 году составил 6,2 млрд руб.
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с чего всё началось

100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2020. Рейтинг Forbes

В 2020 году рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes существенно обновился: почти половина его участников отсутствовала в прошлогоднем списке.
Forbes03:17

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Forbes назвал самых богатых жен российских политиков

URA.Ru08:46

Forbes назвал лидера по доходам среди чиновников и депутатов

РБК09:16

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников России

ТАСС07:56

Миллиарды во власти: участники списка Forbes среди богатейших госслужащих и депутатов

Forbes11:17

Богатейшие российские чиновники и депутаты

Коммерсантъ08:13

Вице-губернатор, коммунист и ректор. Трое представляют Петербург в топ-100 самых богатых госслужащих и депутатов

Фонтанка.Ру05:55

Forbes перечислил 100 богатейших депутатов и чиновников в России

Znak.com05:31
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Политика

Глава офиса Зеленского назвал сроки окончания конфликта в Донбассе

Известия 15:36
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Футбол

Футболисты «Баварии» забили восемь безответных мячей в ворота «Шальке»

В матче первого тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" на поле домашней "Альянц Арены" разгромила команду "Шальке", забив в ворота соперника восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Серж Гнабри (4-я, 47-я, 59-я минуты) и по разу отличились Леон Горецка (19), Роберт Левандовски (31), Томас Мюллер (69), Лерой Сане (71) и Джамал Мусиала (81).
Вести.Ru 16:30
Шоу-бизнес

Дочь Успенской заметили без зубов и в неадекватном состоянии на улице

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина была замечена на одной из улиц Лос-Анджелеса в неадекватном состоянии.
Lenta.ru 20:13
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Музыка

Игорь Наджиев обвинил в своем уходе со сцены Аллу Пугачеву

Популярный в 1990-х годах певец Игорь Наджиев заявил, что ушел со сцены из-за известной певицы Аллы Пугачевой.
NewInform 06:59
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Экономика

РБК: Минздраву урежут бюджет на закупку лекарств от редких болезней

В России сократят бюджетные расходы на закупку дорогостоящих лекарств от редких заболеваний.
BFM.ru 04:41
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Общество

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известия 15:18
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Киберспорт

Трассировка лучей в Devil May Cry 5 будет временным эксклюзивом PS5

CyberSport.ru 00:28
Игры

CD Projekt RED назвала системные требования для Cyberpunk 2077

Российская газета 15:03
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Футбол

Сборная Бразилии вызвала 23 игрока на матчи с Боливией и Перу

Тренерский штаб сборной Бразилии объявил список игроков, которые будут готовиться к предстоящим матчам в рамках отбора на чемпионат мира-2022.
Матч ТВ 18:14
Происшествия

Две женщины пострадали при обрушении балкона на Сахалине

Две женщины пострадали при обрушении балкона третьего этажа дома в Корсакове, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главка СК по Сахалинской области.
ТАСС 10:22
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Культура

Фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет в Москве в формате телешоу

ТК Звезда 13:18
1
Общество

Умерла старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург

Старейший член Верховного суда США 87-летняя Рут Бейдер Гинзбург умерла в пятницу вечером от рака.
ТАСС 19:51
1
Музыка

Киркоров, Басков и другие артисты записали клип с цитатой Лукашенко

После начала массовых протестов в Минске и других городах Белоруссии по окончании голосования 9 августа риторика белорусского президента изменилась.
РБК 03:39
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Армия и оружие

Два вертолета ВС США следили за российскими военными в Сирии

Командование США не согласовало действия с военными из РФ в Эль-Хасеке. Два вертолета ВС США следили за российскими военными в Сирии.
Piter.tv вчера в 02:05
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Общество

Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса

Александр Добровинский заявил телеканалу "360", что будет скучать по своему оппоненту в деле Ефремова Эльману Пашаеву, которого на год лишили статуса адвоката.
РИА Новости 12:39
1K
Авто

Hyundai фиксирует в России дефицит автомобилей всех моделей

Известно, что Hyundai фиксирует на рынке нашей страны дефицит авто всех моделей.
32CARS.ru 13:05
1
Авто

Мужчина заказал спорткар из Китая, а в итоге получил пластиковое нечто

Блогер с YouTube-канала «The Inja» рассказал о приобретении электрического спортивного купе из Китая, но и итоге ему доставили неизвестный маленький автомобиль.
Somanyhorses 10:45
5
Политика

Эксперт рассказал о предстоящей встрече с Памфиловой

Президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко заявил "Газете.Ru", что намерен пойти на встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой, несмотря на то, что некоторые политэксперты стали отказываться от участия в дискуссии.
Газета.Ru 07:43
21
Политика

СПЧ ООН призвал власти Белоруссии прекратить избивать демонстрантов

Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.
REGNUM 16:16
73
Общество

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Бета»

В Атлантическом океане 18 сентября образовался тропический шторм "Бета".
Газета.Ru 18:33
Общество

Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников

В Нидерландах экологи и юристы собираются устроить судебный процесс, где в роли обвиняемых окажутся хозяева домашних кошек-охотников на диких животных, а с обвинением выступят природоохранные НКО, сообщает "ЕвроПульс".
РИА Новости 19:31
Шоу-бизнес

Перенесший инсульт Борис Моисеев находится в критическом состоянии

Пятый канал 16 сентября в 20:16
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Футбол

«Краснодар» разгромил «Химки» в матче РПЛ

Известия 15:44
Общество

Жириновский предложил кремировать тело Ленина

Если коммунисты не хотят продавать тело Владимира Ленина американскому художнику Дэвиду Датуне, то его нужно кремировать и похоронить колбу с прахом в могиле матери или отца, считает Владимир Жириновский.
Телеканал 360° 17:26
25
Происшествия

Россиянин сломал обе ноги незнакомцу за критику его штанов

Россиянин рассказал, что его обидчик находился в состоянии алкогольного опьянения и некорректно высказался о ярком цвете его штанов.
Lenta.ru 13:25
26
Политика

Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

"Президент во время декабрьского саммита в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено", – заверил он.
Ruposters.ru 04:31
19
Здоровье

Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19

Российский Минздрав разрешил применять для амбулаторного лечения коронавирсной инфекции два препарата на основе фавипиравира, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс вчера в 14:50
359
Авто

Бренд Volkswagen выбрал имя Taos для нового кроссовера

Volkswagen анонсировал новый «паркетник» Taos. В модельном ряду он займет место ниже популярного Tiguan.
Avtovesti.com 13:14
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Здоровье

Очередной провал украинского Правительства в борьбе с пандемией

Очередной провал украинского Правительства в борьбе с эпидемией COVID-19 прикрывают изменением критериев красных зон.
Kadara.ru вчера в 04:43
Общество

Россиян научили создавать надежный пароль

Эксперт советует не пользоваться специальными программами. Пароль можно украсть вместе с программой.
Московский Комсомолец 19:14
Как работают Яндекс.Новости?
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