В 2020 году рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes существенно обновился: почти половина его участников отсутствовала в прошлогоднем списке.

с чего всё началось

Forbes составил рейтинг ста богатейших госслужащих и депутатов России. Список опубликован на сайте издания. Возглавил рейтинг депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, доход которого в 2019 году составил 6,2 млрд руб.

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