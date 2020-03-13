Экономика
ФАНForbes назвал богатейших людей мира, потерявших за сутки $78 млрд
Почти 78 миллиардов долларов за сутки потеряли 20 богатейших людей мира из-за самого крупного с октября 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. По данным Forbes, наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос.
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Здоровье
На Кубани сообщили о состоянии мужчины с коронавирусом
Ранее краевые власти заявили, что готовы принять меры, если эпидемиологическая обстановка на Кубани ухудшится.
Происшествия
Под Владимиром поезд столкнулся с автомобилем
Два человека погибли, трое пассажиров получили травмы при столкновении на железнодорожном переезде во Владимирской области пассажирского поезда сообщением Кинешма - Москва с легковым автомобилем, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону в субботу утром.
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Общество
Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
Авто
Увидела свет новая версия Mercedes-Benz Vito
Немецкая компания Mercedes-Benz презентовала новую версию фургона Vito.
Политика
Киев расторг договоры аренды земли с посольством России
Киев, 12 марта 2020, 17:56 — REGNUM Киевский городской совет на заседании 12 марта принял решение о расторжении договоров на аренду земельных участков с посольством России, передаёт агентство «Укринформ».
Футбол
Головин продлил контракт с «Монако» на улучшенных условиях
Полузащитник сборной России Александр Головин продлил соглашение с "Монако".
Армия и оружие
Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД
В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу.
Происшествия
В Уфе горит памятник архитектуры Дом Бухартовских
Армия и оружие
Россия и Турция согласовали детали совместного патрулирования в Идлибе
«Военные делегации Турции и России подписали текст договорённости по Идлибу, которая вступила в силу», — сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в пятницу, 13 марта, в Анкаре, передаёт агентство Anadolu.
Армия и оружие
США закажут ракету-обманку для ПВО
Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.
Музыка
Новосибирская школьница стала участницей шоу «Голос. Дети»
В пятницу, 13 марта, школьница из Новосибирской области стала участницей популярного шоу; к девочке повернулись все трое наставников.
Общество
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
Политика
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
Общество
Чехия из-за коронавируса полностью закрыла границы для иностранцев
В Чехии с 16 марта запретили гражданам страны и иностранцам с правом временного или постоянного проживания выезжать за границу.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Футбол
Ахмат — Динамо 2:3
Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Происшествия
В деле Захарченко пропали 250 тысяч долларов
27 февраля сообщалось, что Захарченко предъявили новые обвинения, которые касаются получения им взяток в размере 800 тысяч рублей от предпринимателя в виде оплаты проживания в отелях Сочи.
Общество
39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале
Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
Политика
Захарова отреагировала на планы Климкина спеть гимн Украины в Крыму
Захарова, в свою очередь, ответила, что исполнение гимна в Крыму возможно только в стенах украинского генерального консульства этой страны.
Единоборства
Нурмагомедов высказался о вероятной отмене боя с Фергюсоном
Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о вероятной отмене поединка против американца Тони Фергюсона, передает РИА "Новости".
Общество
Римляне устроили музыкальный флешмоб из открытых окон
Здоровье
В Китае за сутки коронавирусом заразились 11 человек
По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, за последние сутки на материковой части страны выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Шоу-бизнес
Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова
Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
Происшествия
Американский Boeing запрашивал аварийную посадку на Камчатке
Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске Камчатском.