Почти 78 миллиардов долларов за сутки потеряли 20 богатейших людей мира из-за самого крупного с октября 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. По данным Forbes, наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос.

Forbes назвал богатейших людей мира, потерявших за сутки $78 млрд

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