Экономика

ФАНФАНForbes назвал богатейших людей мира, потерявших за сутки $78 млрд

Почти 78 миллиардов долларов за сутки потеряли 20 богатейших людей мира из-за самого крупного с октября 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. По данным Forbes, наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос.
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Forbes: 20 богатейших людей мира за день обеднели на $78 млрд

Коммерсантъвчера в 05:50

Худший день за 30 лет: состояние 20 богатейших людей мира в четверг упало на $78 млрд

Forbesвчера в 02:18

Богатейшие люди планеты обеднели почти на $78 млрд за сутки

REGNUMвчера в 03:16

Крупнейший обвал котировок лишил богатейших людей мира 78 миллиардов

РЕН ТВвчера в 02:56

Богатейшие люди мира за сутки потеряли почти 78 млрд долларов

Взгляд.рувчера в 02:49

Forbes сообщил, что 20 богатейших людей мира за сутки потеряли почти $78 млрд

ТАССвчера в 02:32

Безос остался единственным в мире бизнесменом с состоянием выше $100 млрд

РБКвчера в 04:10
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Здоровье

На Кубани сообщили о состоянии мужчины с коронавирусом

Ранее краевые власти заявили, что готовы принять меры, если эпидемиологическая обстановка на Кубани ухудшится.
Краснодарские известия вчера в 11:09
Происшествия

Под Владимиром поезд столкнулся с автомобилем

Два человека погибли, трое пассажиров получили травмы при столкновении на железнодорожном переезде во Владимирской области пассажирского поезда сообщением Кинешма - Москва с легковым автомобилем, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону в субботу утром.
ТАСС вчера в 23:45
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Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube

Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
RT на русском вчера в 12:37
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk вчера в 20:23
Общество

Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

МР7.ру 12 марта в 10:00
Авто

Увидела свет новая версия Mercedes-Benz Vito

Немецкая компания Mercedes-Benz презентовала новую версию фургона Vito.
Goroday.ru вчера в 12:12
Политика

Киев расторг договоры аренды земли с посольством России

Киев, 12 марта 2020, 17:56 — REGNUM Киевский городской совет на заседании 12 марта принял решение о расторжении договоров на аренду земельных участков с посольством России, передаёт агентство «Укринформ».
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Футбол

Головин продлил контракт с «Монако» на улучшенных условиях

Полузащитник сборной России Александр Головин продлил соглашение с "Монако".
Российская газета вчера в 15:26
Армия и оружие

Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД

В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу.
Военное обозрение вчера в 09:13
Происшествия

В Уфе горит памятник архитектуры Дом Бухартовских

Телеканал UTV вчера в 13:51
Армия и оружие

Россия и Турция согласовали детали совместного патрулирования в Идлибе

«Военные делегации Турции и России подписали текст договорённости по Идлибу, которая вступила в силу», — сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в пятницу, 13 марта, в Анкаре, передаёт агентство Anadolu.
Евразия Daily вчера в 20:24
Армия и оружие

США закажут ракету-обманку для ПВО

Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.
Газета.Ru вчера в 08:27
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Новосибирская школьница стала участницей шоу «Голос. Дети»

В пятницу, 13 марта, школьница из Новосибирской области стала участницей популярного шоу; к девочке повернулись все трое наставников.
Сиб.фм вчера в 21:55
Общество

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
ТАСС вчера в 19:12
Политика

Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО

Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
РИА Новости вчера в 20:11
Общество

Чехия из-за коронавируса полностью закрыла границы для иностранцев

В Чехии с 16 марта запретили гражданам страны и иностранцам с правом временного или постоянного проживания выезжать за границу.
Новый Калининград.Ru вчера в 08:40
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 15:33
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM 11 марта в 21:42
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:06
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.
Lenta.ru 01:03
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Футбол

Ахмат — Динамо 2:3

Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Газета.Ru вчера в 11:38
Происшествия

В деле Захарченко пропали 250 тысяч долларов

27 февраля сообщалось, что Захарченко предъявили новые обвинения, которые касаются получения им взяток в размере 800 тысяч рублей от предпринимателя в виде оплаты проживания в отелях Сочи.
Lenta.ru вчера в 15:32
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39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале

Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
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Захарова отреагировала на планы Климкина спеть гимн Украины в Крыму

Захарова, в свою очередь, ответила, что исполнение гимна в Крыму возможно только в стенах украинского генерального консульства этой страны.
Ньюс-НН вчера в 09:15
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Нурмагомедов высказался о вероятной отмене боя с Фергюсоном

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о вероятной отмене поединка против американца Тони Фергюсона, передает РИА "Новости".
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По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, за последние сутки на материковой части страны выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 22:40
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Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова

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Происшествия

Американский Boeing запрашивал аварийную посадку на Камчатке

Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске Камчатском.
РБК вчера в 22:17
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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд.
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