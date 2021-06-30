Forbes назвал действия России «зловещим знаком» для Великобритании
Российские всепогодные истребители-перехватчики МиГ-31, переброшенные на авиабазу в Сирии, могут угрожать безопасности кораблям Королевского флота Великобритании, действующим в акватории Средиземного моря, а предупредительные огонь и бомбометание российских военных, выполненные по курсу следования эсминца Defender, можно считать «зловещим знаком».В источнике
С чего всё началось
Forbes: Россия посылает НАТО зловещий сигнал в Средиземноморье
Дэвид Экс считает инцидент с британским эсминцем Defender вблизи Крыма "зловещим знаком".
ПолитРоссиявчера в 04:57
Forbes увидел в действиях России зловещий знак для Британии
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