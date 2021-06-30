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Forbes назвал действия России «зловещим знаком» для Великобритании

Российские всепогодные истребители-перехватчики МиГ-31, переброшенные на авиабазу в Сирии, могут угрожать безопасности кораблям Королевского флота Великобритании, действующим в акватории Средиземного моря, а предупредительные огонь и бомбометание российских военных, выполненные по курсу следования эсминца Defender, можно считать «зловещим знаком».В источнике

С чего всё началось

Forbes: Россия посылает НАТО зловещий сигнал в Средиземноморье

Дэвид Экс считает инцидент с британским эсминцем Defender вблизи Крыма "зловещим знаком".
ПолитРоссиявчера в 04:57

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Forbes назвал действия России «зловещим знаком» для Великобритании

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Forbes увидел в действиях РФ зловещий знак для Великобритании

ИА Красная Весна23:01

Forbes: Россия посылает НАТО зловещий сигнал в Средиземноморье

ПолитРоссиявчера в 04:57

В США увидели в действиях России зловещий знак для Британии

URA.Ruвчера в 16:34

Forbes увидел в действиях России зловещий знак для Британии

Общественная служба новостейвчера в 15:38

Forbes увидел в действиях России зловещий знак для Британии

РИА Новостивчера в 15:28

Forbes счел действия России «зловещим знаком» для Великобритании

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Юристы предупредили о двойной угрозе российским банкам из-за запросов США

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Lenta.ru01:44

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ТАССвчера в 08:05

«Роскосмос» обнародовал переговоры экипажа «Союз-11» перед его гибелью

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RT на русском01:31