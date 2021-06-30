Россияне стали избавляться от компаний в любимом офшоре

Россияне стали избавляться от компаний и других активов на Кипре, который долгое время считался любимым офшором российского бизнеса, несмотря на то, что несколько лет назад страна перестала соответствовать формальным признакам офшора, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Центробанка.