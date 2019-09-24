Экономика
КлопсForbes назвал десять российских компаний с лучшей репутацией
В топ-10 российских компаний с лучшей репутацией по версии Forbes вошли аэропорт Домодедово, "Яндекс" и аэропорт Шереметьево. Список опубликован на сайте журнала во вторник, 24 сентября.В пятёрке лидеров также Mail.ru и компания "Аэрофлот".
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Подготовленный для Forbes рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI) в 2019 году возглавил аэропорт Домодедово. Он сместил на второе место «Яндекс», который возглавлял рейтинг предыдущие два года.Forbes06:31
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