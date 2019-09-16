Экономика
REGNUMForbes назвал десятку крупнейших частных компаний России
Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
Читать в источнике
Оценить73
с чего всё началось
В списке — компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России.Forbes15 сентября в 23:42
Подробнее о событии
Показать все источники
«Лукойл» сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes
ТАСС16 сентября в 00:18
Совокупная выручка 200 крупнейших частных компаний России в прошлом году выросла более чем на 22%
Эхо Москвы16 сентября в 13:02
Строительный сектор не вошел в топ-20 крупнейших частных компаний России
Интерфакс16 сентября в 05:29
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 04:42, Вашингтон
Общество
На саратовском заводе «Тролза» уволили более половины работников
"Тролза" расположен в городе Энгельс. Более 70% всех троллейбусов в России созданы на этом заводе.
ТАСС вчера в 22:26
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости вчера в 05:34
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35
Технологии
Роскомнадзор заблокировал англоязычный форум по математике, пытаясь ограничить доступ к Telegram
Роскомнадзор заблокировал сайт крупного англоязычного форума по олимпиадной математике Art Of Problem Solving, пытаясь ограничить доступ к мессенджеру Telegram.
Дождь 03:34
Политика
Зеленский намерен покончить с войной в Донбассе за шесть месяцев
Президент Украины Зеленский намерен в течение полугода достичь настоящего прогресса в вопросе завершения войны в Донбассе.
ИА Новороссия 03:19
Футбол
«Спартак» назначил Власова новым коммерческим директором
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора.
RT на русском 03:17
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Происшествия
Мост обрушился в Псковской области
Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.
ТАСС вчера в 15:19
Происшествия
На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин
Подростков задержали в Алтайском крае по подозрению в совершении убийства двух мужчин в возрасте 52-х и 37-ми лет.
РБК 04:21
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Экономика
Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ
Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Армия и оружие
В Эр-Рияде представят доказательства причастности Ирана к атаке дронов
Минобороны Саудовской Аравии пообещало в среду, 18 сентября, в ходе пресс-конференции представить доказательства причастности Тегерана к атакам беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы саудовской компании Saudi Aramco.
RT на русском вчера в 19:44
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Политика
Сноуден назвал свою книгу самой продаваемой в мире из-за иска США
Бывший сотрудник ЦРУ и Агенства национальной безопасности США Эдвард Сноуден назвал свою книгу «Личное дело» самой продаваемой в мире после того, как Министерство юстиции подало на него в суд.
Lenta.ru 01:41
Космос
Российские космонавты напечатают на биопринтере крольчатину
На Международной космической станции (МКС) в конце сентября напечатают на 3D-биопринтере мышечные клетки кролика, коровы и рыбы.
РЕН ТВ вчера в 20:56
Происшествия
Заместителя Кличко избили в Киеве
Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.
Газета.Ru 04:14
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Фигурное катание
Российская гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира
Российские спортсменки Дина и Арина Аверины взяли золото и серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
ТК Звезда вчера в 14:28
Политика
Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря
Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.
RT на русском 00:12
Общество
Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла
Российская газета 01:45
Происшествия
Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии
Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.
Известия вчера в 05:45
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче Лиги чемпионов
Встреча прошла в Лионе на стадионе Стад де Люмьер и завершилась вничью 1:1. Счет в игре на 41-й минуте открыл нападающий Зенита Сердар Азмун, став автором первого гола основного турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Советский спорт вчера в 14:46
Происшествия
В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.
ТАСС 03:16
Происшествия
Дело участника акции 27 июля Губайдулина просят вернуть в прокуратуру
Гособвинитель запросил у Мещанского суда Москвы дело программиста Айдара Губайдулина, участника акции 27 июля, для уточнения обвинения.
RT на русском 04:11