Экономика
REGNUMForbes назвал десятку крупнейших частных компаний России
Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
Читать в источнике
Оценить73
с чего всё началось
В списке — компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России.Forbes15 сентября в 23:42
Подробнее о событии
Показать все источники
«Лукойл» сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes
ТАСС16 сентября в 00:18
Совокупная выручка 200 крупнейших частных компаний России в прошлом году выросла более чем на 22%
Эхо Москвы16 сентября в 13:02
Строительный сектор не вошел в топ-20 крупнейших частных компаний России
Интерфакс16 сентября в 05:29
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 03:16, Вашингтон
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров высмеял свадьбу Собчак и Богомолова в стихотворении
RuNews24.ru вчера в 05:50
Происшествия
Женщина сбросила ребенка с моста в Москве
В Москве женщина сбросила ребенка с моста, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец вчера в 02:56
Общество
Ургант вспомнил на «Первом канале» о Страшном суде из-за дела Устинова
Телеведущий Иван Ургант в эфире «Первого канала» прокомментировал приговор актеру Павлу Устинову, задержанному в день акции 3 августа и получившему 3,5 года колонии общего режима по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК).
РБК 03:01
Политика
Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря
Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.
RT на русском 00:12
Происшествия
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс вчера в 08:35
Общество
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
В ночь на 18 сентября метеостанция на ВДНХ зафиксировала понижение температуры до 6,4 градуса.
Интерфакс 02:19
Здоровье
Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы
Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru вчера в 08:44
Общество
Турчак вступился за осужденного актера Устинова
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заступился за 23-летнего актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года колонии общего режима по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Коммерсантъ 02:59
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ликвидированы два боевика
Российская газета 01:56
Шоу-бизнес
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились
Российский режиссёр Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились.
Время Пресс вчера в 06:09
Футбол
«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
"Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.
Газета.Ru 16 сентября в 15:31
Происшествия
Организатор несогласованного митинга в Улан-Удэ арестован на 10 суток
Советский районный суд Улан-Удэ признал Петра Дондукова виновным в организации несанкционированного митинга в столице Бурятии.
RT на русском 02:04
Армия и оружие
Российская армия впервые использовала «Палантин»
Популярная механика вчера в 05:39
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Футбол
Коммерческим директором «Спартака» назначен Алексей Власов
Новым коммерческим директором футбольного клуба «Спартак» назначен Алексей Власов. Об этом сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 03:10
Общество
Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил почти 1 млрд рублей
Ущерб от паводка в Хабаровском крае, по предварительным данным, составил 990 млн рублей, сообщает правительство региона.
RT на русском 01:48
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
Газета.Ru вчера в 12:24
Политика
Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным
Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам.
Телеканал 360° вчера в 17:40
Армия и оружие
Саудиты готовы доказать, что Saudi Aramco атаковал Иран
Доказательства причастности Тегерана к атакам на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco будут представлены Эр-Риядом 18 сентября, передаёт Al Arabiya.
REGNUM вчера в 20:19
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском вчера в 10:45
Экономика
Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ
Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Экономика
В Крыму станет доступно снятие наличных на кассах магазинов
В Крыму запустят услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов.
Известия вчера в 18:32
Здоровье
Симптомы простуды могут говорить об онкологии
Боль в горле, слабость и озноб могут свидетельствовать не только о простуде, но и о более опасных заболеваниях.
Рамблер 02:14
Происшествия
Россиянин бросил гранату в московского полицейского
Вторую гранату Тереня бросил под ноги полицейскому. Она взорвалась, но оказалась страйкбольной.
Lenta.ru 02:47
Футбол
«Зенит» разошелся миром с «Лионом» во Франции
В самом начале второй половины матча иранец понял, что продолжить игру он не может.
KM.ru вчера в 15:24
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14