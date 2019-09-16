Экономика
REGNUMForbes назвал десятку крупнейших частных компаний России
Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
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с чего всё началось
В списке — компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России.Forbesвчера в 23:42
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Происшествия
Уволился следователь по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Адвокаты троих бывших полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщили об увольнении следователя по данному делу.
Московский Комсомолец 06:40
Финансы
Официальный курс евро и доллара упал на фоне взлетевшей нефти
Курс доллара упал на 64 копейки, до 63,8272 рубля. Атаки дронов на Саудовскую Аравию взвинтили цены на нефть почти на 10%.
Газета.Ru 07:37
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 03:10
Политика
Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате
Сегодня стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате.
Аргументы недели 07:02
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:26
Политика
Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании
У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
РБК 07:17
Единоборства
Макгрегор проведет следующий бой в декабре
Российская газета 04:42
Киберспорт
Игрок прошёл Resident Evil 4 с нулевым процентом попаданий
Пользователь сайта Reddit под ником Manekimoney рассказал, что прошёл Resident Evil 4 с нулевым процентом попаданий.
Игромания.ру 04:45
Футбол
Кокорина и Мамаева освободят в первой половине дня во вторник
Советский спорт 07:58
Политика
Сноуден предостерег чиновников от использования WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
РИА Новости 08:00
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Гаджеты
Показаны возможности камеры в Google Pixel 4
Выход новых Google Pixel 4 ожидается 3 октября.
The GEEK 04:05
Армия и оружие
Рухани обвинил США во вмешательстве в дела Йемена
Президент Ирана Хасан Рухани обвинил Соединенные Штаты во вмешательстве во внутренние дела Йемена, об этом 16 сентября сообщает Anadolu Ajansi.
REGNUM 04:26
Армия и оружие
В России стартовали стратегические военные учения «Центр-2019»
Российская газета 04:34
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре
РИА Новости 07:54
Политика
Глава Nissan Motor ушел в отставку
Директор японской автомобильной корпорации Nissan Motor Хирото Саикава ушел в отставку, сообщает 16 сентября Kyodo.
REGNUM 00:43
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Шоу-бизнес
Новый выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк
Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.
Журналистская правда 06:35
Шоу-бизнес
Саша Савельева рассказала, что едва не умерла при родах
Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева впервые рассказала, как прошли ее роды.
Актуальные Новости 07:46
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 03:52
Армия и оружие
National Interest подозревает Россию в подготовке к войне
Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.
Газета.Ru 05:33
Армия и оружие
Названы ключевые черты нового российского корвета «Меркурий»
Уникальные черты нового российского корвета «Меркурий» отметил заместитель главного конструктора кораблей проекта 20 386 Александр Дадыкин 15 сентября в эфире телеканала «Звезда».
Красная весна 03:36
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган назвал свадьбу Собчак с Богомоловым «замечательной»
Эммануил Виторган в интервью изданию Life рассказал, что считает способ празднования, выбранный Ксенией Собчак и Константином Богомоловым, замечательным.
Актуальные Новости 04:54
Энергетика
Новак оценил атаку на объекты Saudi Aramco
Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что дефицит, который может возникнуть на рынке нефти из-за атак на НПЗ в Саудовской Аравии, может быть покрыт из мировых коммерческих запасов, предает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:21
Общество
Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве
На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:30
Политика
В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих
Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.
Московский Комсомолец 06:57