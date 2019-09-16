Экономика
REGNUMForbes назвал десятку крупнейших частных компаний России
Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
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с чего всё началось
В списке — компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России.Forbes15 сентября в 23:42
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 13:20, Вашингтон
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
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Госдеп анонсировал возвращение посла в Минск
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Коммерсантъ 13:06
Политика
Войска США приведены в боевую готовность
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Футбол
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Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
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RT на русском 10:45
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Печерский суд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко и является одним из основных его предприятий.
BFM.ru 10:40
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Космос
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Видео составили из 33 снимков, сделанных за сутки с 19 по 20 июня 2019 года.
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В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
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Энергетика
Лимиты ЕС вынудили «Газпром» нарастить транзит газа через Украину
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