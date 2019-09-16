Экономика

REGNUMREGNUMForbes назвал десятку крупнейших частных компаний России

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
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200 крупнейших частных компаний России — 2019. Рейтинг Forbes

В списке — компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России.
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