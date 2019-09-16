Экономика
REGNUMForbes назвал десятку крупнейших частных компаний России
Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
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с чего всё началось
В списке — компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России.Forbesвчера в 23:42
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Человеческое тело может долго двигаться после смерти
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В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".
Газета.Ru 09:08
Происшествия
Педофил четыре дня удерживал и насиловал школьницу в Москве
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал постыдным мониторинг по соблюдению прав нескольких полов в России, инициированный Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).
РИА Новости 07:25
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Из-за роста цен на нефть укрепляется российский рубль
Курс доллара при открытии торгов в Москве опустился ниже 64 рублей. Европейская валюта подешевела более, чем на 80 копеек.
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Иран задержал в Персидском заливе судно с топливом для ОАЭ
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РБК 08:12
Авто
В «Автоцентр Кемерово» осень началась с большого тест-драйва полноприводных автомобилей!
В пятницу, 13 сентября, в загородном развлекательном комплексе «Лазурный берег» все гости вечера имели возможность пройти тест-драйв стильных и ярких кроссоверов - Hyundai SANTA FE, TUCSON и CRETA.
Вести Кузбасс 08:24
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У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
РБК 07:17
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
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С 16 сентября в силу вступили изменения в закон о "дачной амнистии".
Газета.Ru 01:45
Авто
Смерть ТагАЗа: как новый автозавод превратился в металлолом
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Глава офиса президента Украины Андрей Богдан пять раз пытался связаться по телефону со своим коллегой, руководителем администрации президента (АП) России Антоном Вайно.
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Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
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Хуситы пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах», которые взяли на себя ответственность за атаку дронами на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, угрожают стране новыми нападениями.
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Следствие просит арестовать хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве
Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения хоккеисту Игорю Мусатову по делу о мошенничестве, сообщает РИА "Новости".
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Первые заморозки в западной части СЗФО ожидаются в среду
Первые заморозки в западной части Северо-Западного федерального округа ожидаются уже в среду, 18 сентября.
ТАСС 08:52