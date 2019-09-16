Экономика
REGNUMForbes назвал десятку крупнейших частных компаний России
Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
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с чего всё началось
В списке — компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России.Forbesвчера в 23:42
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Газета.Ru вчера в 21:49
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Московский Комсомолец 07:29
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Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
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Faktom 01:12
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Саудовская Аравия закрыла нефтяной трубопровод на Бахрейн после того, как в субботу были произведены атаки на саудовские нефтяные объекты, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
ПРАЙМ 09:22
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Интерфакс 08:06
Политика
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Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду.
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Известия 08:33
Происшествия
Следствие просит арестовать хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве
Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения хоккеисту Игорю Мусатову по делу о мошенничестве, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Армия и оружие
На Украине начались совместные с НАТО учения
На территории Львовской области Украины начались совместные с НАТО военные учения Rapid Trident-2019, передает телеканал «112 Украина».
Rambler News Service 03:49
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
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Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Анкаре
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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден призвал чиновников не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram.
Известия 08:51
Экономика
Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч
Почти треть заявили, что им для того, чтобы начать копить, нужен доход от 45 до 55 тысяч рублей на члена семьи.
Газета.Ru 05:41
Происшествия
Иран задержал в Персидском заливе судно с топливом для ОАЭ
Военнослужащие Революционной гвардии Ирана задержали в Персидском заливе корабль, на котором находилось 250 тыс. л дизельного топлива, предназначенного для ОАЭ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на издание ISNA.
РБК 08:12
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ФК «Ростов» может стать лидером чемпионата России, победив «Ахмат»
Rostov gazeta 03:49
Наука
В США объявлены лауреаты Шнобелевской премии
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С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
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Смерть ТагАЗа: как новый автозавод превратился в металлолом
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Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
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Определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом
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Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ
Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.
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