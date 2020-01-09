Общество
Газета.RuForbes назвал двух новых долларовых миллиардеров в России
Журнал Forbes объявил, что два предпринимателя из России стали новыми долларовыми миллиардерами. Как отмечается, основатели стартапа Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов продают проект за $5 млрд американскому фонду Insight Partners.
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Политика
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Транспорт
В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Происшествия
Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Спорт
WADA ещё не отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ещё не отправляло в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Кино
Netflix показал таймлайн «Ведьмака»
Netflix опубликовал официальный таймлайн первого сезона «Ведьмака».
Политика
Жириновский назвал причину конфликтов на Ближнем Востоке
Причиной конфликта на Ближнем Востоке являются расположенные там запасы нефти и газа.
Общество
В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Футбол
Бывший нападающий сборной Италии Микколи получил 3,5 года тюрьмы
Экс форвард сборной Италии Фабрицио Микколи осужден на 3,5 года тюремного заключения за вымогательство.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Футбол
Бывший футболист «Локомотива» Тарас Михалик устроил драку, видео
Игрок «Волыни» Тарас Михалик покинул Россию летом и с тех пор не раз попал в сводки новостей.
Происшествия
Автомобиль сбил школьницу и скрылся с места ДТП в Холмске
В результате ДТП школьница получила травмы. Водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Космос
Астрономы назвали звезды, у которых следует искать жизнь
В поисках жизни за пределами Земли главными целями астрономов являются планеты, расположенные в «обитаемой зоне» своих звезд – области, где температура позволяет воде находиться на поверхности внесолнечного мира в жидком состоянии.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть мир «Аватара 2»
Первый фильм, «Аватар 2», выйдет в прокат ещё не скоро – 17 декабря 2021 года.
Авто
Правительство может ввести новые льготы для электромобилей
В правительстве рассматривают варианты расширения российского рынка электромобилей.
Общество
В России урежут пенсии в 2020 году
Ранее "Утро" писало об этапах повышения социальных и страховых пенсий в 2020 году.
Происшествия
В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери
Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую версию хита продаж Redmi Note 8 Pro
Ранее стало известно, что Xiaomi готовится выпустить топовую версию Redmi Note 8 Pro, которая будет назваться Premium Edition.
Футбол
«Атлетико» оставил «Барселону» без финала Суперкубка Испании
Мадридский "Атлетико" завоевал место в финале Суперкубка Испании по футболу.
Фигурное катание
Российская фигуристка назвала воспитанниц Тутберидзе «чокнутыми»
Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым, поделилась мнением о юных спортсменках из группы тренера Этери Тутберидзе.
Общество
Тарифы на электроэнергию на 2020 год установлены в Приангарье
В Иркутской области региональная служба по тарифам установила тарифы на электроэнергию для населения на 2020 год.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.