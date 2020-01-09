Журнал Forbes объявил, что два предпринимателя из России стали новыми долларовыми миллиардерами. Как отмечается, основатели стартапа Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов продают проект за $5 млрд американскому фонду Insight Partners.

Forbes назвал двух новых долларовых миллиардеров в России

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