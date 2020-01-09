Общество

Газета.RuГазета.RuForbes назвал двух новых долларовых миллиардеров в России

Журнал Forbes объявил, что два предпринимателя из России стали новыми долларовыми миллиардерами. Как отмечается, основатели стартапа Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов продают проект за $5 млрд американскому фонду Insight Partners.
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В России появились два новых долларовых миллиардера

Forbes12:02

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

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Forbes назвал имена новых долларовых миллиардеров в России

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Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

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Forbes узнал о появлении в России двух новых долларовых миллиардеров

RT на русском17:39
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Политика

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
РБК 18:19
Транспорт

В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
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Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео

В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар.
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WADA ещё не отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ещё не отправляло в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций.
RT на русском 07 января в 04:50
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

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В Киеве заявили, что Boeing мог быть сбит ракетой РФ

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Netflix показал таймлайн «Ведьмака»

Netflix опубликовал официальный таймлайн первого сезона «Ведьмака».
Cyber.sports.ru вчера в 06:43
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Вадим Казаченко вызвал органы опеки в дом бывшей избранницы

StarHit.ru 12:00
Политика

Жириновский назвал причину конфликтов на Ближнем Востоке

Причиной конфликта на Ближнем Востоке являются расположенные там запасы нефти и газа.
URA.Ru 09:16
Общество

В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных

Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
ТАСС вчера в 20:03
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
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Бывший нападающий сборной Италии Микколи получил 3,5 года тюрьмы

Экс форвард сборной Италии Фабрицио Микколи осужден на 3,5 года тюремного заключения за вымогательство.
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Наука

У лекарства от диабета нашли способность снижать вероятность выкидышей

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Политика

Иран призвал Канаду поделиться данными о крушении украинского самолёта

RT на русском 16:59
Происшествия

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
РИА Новости 05:48
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Бывший футболист «Локомотива» Тарас Михалик устроил драку, видео

Игрок «Волыни» Тарас Михалик покинул Россию летом и с тех пор не раз попал в сводки новостей.
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Происшествия

Автомобиль сбил школьницу и скрылся с места ДТП в Холмске

В результате ДТП школьница получила травмы. Водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
АСТВ 18:05
Космос

Астрономы назвали звезды, у которых следует искать жизнь

В поисках жизни за пределами Земли главными целями астрономов являются планеты, расположенные в «обитаемой зоне» своих звезд – области, где температура позволяет воде находиться на поверхности внесолнечного мира в жидком состоянии.
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Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть мир «Аватара 2»

Первый фильм, «Аватар 2», выйдет в прокат ещё не скоро – 17 декабря 2021 года.
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Правительство может ввести новые льготы для электромобилей

В правительстве рассматривают варианты расширения российского рынка электромобилей.
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Общество

В России урежут пенсии в 2020 году

Ранее "Утро" писало об этапах повышения социальных и страховых пенсий в 2020 году.
Утро.ru 04:05
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В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери

Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
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Xiaomi выпустила новую версию хита продаж Redmi Note 8 Pro

Ранее стало известно, что Xiaomi готовится выпустить топовую версию Redmi Note 8 Pro, которая будет назваться Premium Edition.
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«Атлетико» оставил «Барселону» без финала Суперкубка Испании

Мадридский "Атлетико" завоевал место в финале Суперкубка Испании по футболу.
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Российская фигуристка назвала воспитанниц Тутберидзе «чокнутыми»

Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым, поделилась мнением о юных спортсменках из группы тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 16:29
Общество

Тарифы на электроэнергию на 2020 год установлены в Приангарье

В Иркутской области региональная служба по тарифам установила тарифы на электроэнергию для населения на 2020 год.
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Общество

В Пенсионном фонде допускают повышение пенсии на 1 рубль

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Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
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Продюсер Resident Evil 3 Remake: «Мы внесем больше изменений, чем при работе над RE 2»

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Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
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